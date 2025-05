video suggerito

Scontro frontale tra due auto a Licata: Gaia muore a 19 anni, il fidanzato è in gravissime condizioni Una ragazza di 19 anni è morta dopo essere rimasta coinvolta in un grave incidente stradale. Il sinistro è avvenuto nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 maggio sulla statale 115, in contrada Canticaglione, poco distante da Licata. Il fidanzato, un 20enne, è stato soccorso e ricoverato in gravi condizioni.

A cura di Eleonora Panseri

Una ragazza di 19 anni è morta dopo essere rimasta coinvolta in un grave incidente stradale. Il sinistro è avvenuto durante la notte tra martedì 27 e mercoledì 28 maggio sulla statale 115, in contrada Canticaglione, vicino al resort Serenusa, poco distante da Licata.

Il fidanzato della ragazza, un 20enne originario di Gela, è stato soccorso in gravi condizioni ed è stato ricoverato all'ospedale San Giovanni di Dio. Nelle scorse ore, a quanto si apprende, è stato operato d'urgenza e trasferito al Trauma center di Villa Sofia a Palermo.

La vittima si chiamava Gaia Sanfilippo, risiedeva a Gela. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio delle autorità ma, stando a una primissima ricostruzione, l'auto della ragazza si è scontrata frontalmente. Nello schianto ad avere la peggio è stata la 17enne che viaggiava a bordo di una Smart insieme al fidanzato. Il 20enne ha riportato ferite gravissime.

La ragazza è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario e portata all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, in provincia di Caltanissetta. Ma per lei non c'è stato, purtroppo, nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nello scontro, Sull'altra auto viaggiava un uomo che ha riportato traumi alla testa ma, a quanto risulta, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono subito intervenuti anche i Carabinieri. Per tentare di ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente gli uomini della Polizia del commissariato di Palma di Montechiaro hanno svolto i rilievi del caso, mentre i militari dell'Arma si sono occupati della gestione della viabilità durante le operazioni.