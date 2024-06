video suggerito

Chi era Fabiola Prosperini, la donna morta dopo essere caduta in mare con l’auto insieme alla famiglia Aveva 45 anni Fabiola Prosperini, la donna morta in ospedale mercoledì 19 giugno, dopo 11 giorni di ricovero in condizioni gravissime. Lo scorso 8 giugno era rimasta intrappolata per nove minuti all’interno della sua auto caduta mentre era in retromarcia nel mare del porto di Lavagna, nel Levante ligure. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fabiola Prosperini, 45 anni – Foto social

Aveva 45 anni Fabiola Prosperini, la donna morta in ospedale ieri, mercoledì 19 giugno, dopo 11 giorni di ricovero in condizioni gravissime. Lo scorso 8 giugno era rimasta intrappolata per nove minuti all'interno della sua auto caduta mentre era in retromarcia nel mare del porto di Lavagna, nel Levante ligure.

Insieme a lei dentro il veicolo c'era tutta la sua famiglia: la 44enne, suo marito e i loro tre figli, di 6, 13 e 16 anni. Subito dopo l'incidente un sommozzatore, che aveva assistito dalla banchina alla scena, si era tuffato in mare ed era riuscito a salvare il padre e i due figli adolescenti.

La donna e il figlio più piccolo erano rimasti invece intrappolati dentro l’abitacolo, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Il piccolo è ancora ricoverato in condizioni drammatiche all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Intanto, proseguono le indagini degli inquirenti. Secondo gli accertamenti di carabinieri e capitaneria di porto, l’auto potrebbe essere caduta in acqua sia per un errore di manovra che per un guasto tecnico. La salma della donna è stata messa a disposizione delle autorità.

Chi era la 45enne Fabiola Prosperini

Foto LinkedIn

Fabiola Prosperini aveva 45 anni e viveva insieme alla famiglia a Milano. Laureata all'Università di Urbino, come si legge sul suo profilo LinkedIn, lavorava come dirigente per una compagnia assicurativa con sede in Lussemburgo ma operante in tutta l'Unione Europea.

In passato aveva lavorato anche per Assicurazioni Generali e per la Commissione Europea. Era mamma di tre figli: sul suo profilo Facebook pubblicava orgogliosa le foto insieme al marito, ai suoi bambini e al loro cane, arrivato in famiglia circa un anno fa.

"Sgomento totale, tristezza infinita, un dolore immenso, un vuoto incolmabile. Avrei voluto tanto riabbracciarti e ogni volta era una gioia ritrovarsi. Ora restano solo i ricordi. Manchi tanto! – scrive un'amica sui social parlando della 45enne – Da lassù veglia sulla tua famiglia e con la tua dolcezza infinita abbracciali e dai loro conforto. R.I.P. anima bella".