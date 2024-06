video suggerito

Auto in mare in retromarcia con intera famiglia a Lavagna: morta la mamma, gravissimo bimbo di 6 anni

A cura di Antonio Palma

Non ce l'ha fatta la donna di 44 anni finita con l'auto in mare con tutta la famiglia quando la loro vettura è caduta in acqua a Lavagna, nel Levante ligure, mentre facevano retromarcia sabato 8 giugno. Dopo 11 giorni di ricovero nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Lavagna, la 44enne è morta nelle scorse ore senza mai più riprendere conoscenza. Le condizioni della donna erano apparse fin dal primo momento gravissime dopo che i soccorsi l'avevano recuperata in arresto cardiaco bloccata all'interno dell'abitacolo.

Con la morte della 44emne il fascicolo di indagine, aperto nei giorni scorsi dalla Procura per lesioni colpose, ora ipotizza il reato di omicidio stradale. L'ipotesi privilegiata infatti è quella di una manovra errata da parte del marito della signora che stava guidando l'auto in quel momento. L'uomo si è salvato senza conseguenze insieme ai figli più grandi, due adolescenti di 13 e 16 anni, che sono riusciti a liberarsi da soli e ad emergere dalla vettura.

Resta gravissimo, invece, il figlio più piccolo della coppia, un bambino di 6 anni, che è rimasto bloccato nella vettura, come la madre, quando il mezzo è finito in mare. Il piccolo era stato estratto a sua volta in gravi condizioni da un sommozzatore presente per caso sul luogo dell’incidente e trasportato poi d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove rimane ricoverato in condizioni giudicate critiche. Sia lui che la madre sono rimasti bloccati per diversi minuti sott'acqua.

Le indagini, affidate dai pm alla capitaneria di porto, intanto vanno avanti per ricostruire i fatti e capire per quale motivo l'auto in retromarcia sul molo esterno del porto di Lavagna sia finita in acqua. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la famiglia era arrivata da Milano e aveva passato la giornata in mare, a bordo di un gommone, e quindi stava rientrando quando è avvenuta la tragedia.

Qualcosa infatti è andato storto. La vettura in manovra ha urtato una colonnina dei servizi e una bitta prima di finire in mare. L'auto, recuperata il giorno dopo, è sotto sequestro e i pm hanno disposto una perizia tecnica per capire se all'origine della tragedia possa esserci stato un guasto al mezzo che aveva il cambio automatico.