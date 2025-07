Bimbo di 2 anni resta bloccato in auto sotto al sole a Bari, passanti rompono il vetro e lo liberano

Un bimbo di due anni è rimasto bloccato oggi nell’auto della mamma per un errore nel quartiere San Girolamo di Bari. Alcuni passanti sono stati attirati dalle sue urla e hanno rotto un finestrino per liberarlo.

Foto d’archivio

Tragedia sfiorata oggi a Bari, dove un bambino di due anni è rimasto chiuso nell'auto della madre per errore. La donna si è allontanata per prendere una chiave di scorta e alcuni passanti, dopo essere stati attirati dal pianto del piccolo, hanno rotto il vetro della macchina e lo hanno salvato.

È successo in mattinata nel quartiere San Girolamo. Il piccolo aveva iniziato a piangere e alcuni passanti, preoccupati, hanno chiamato carabinieri, vigili del fuoco e 118; altri, invece, hanno spaccato uno dei finestrini per farlo uscire dall'auto.

Stando a quanto ricostruito finora, la mamma avrebbe lasciato il telecomando dell'auto all'interno e il bambino, nel giocarci, avrebbe chiuso la macchina, bloccando la chiusura centralizzata senza riuscire a sbloccarla nonostante la donna tentasse di spiegargli come fare dall'esterno. La donna, allora, avrebbe raggiunto casa per recuperare la chiave di scorta. Ma quando è tornata – pochi minuti dopo – in strada ha trovato passanti, soccorritori e il figlio visibilmente spaventato.

Il bimbo, a scopo precauzionale, è stato accompagnato in ospedale al Giovanni XXIII ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri che dovranno accertare la dinamica dell'accaduto.

Situazioni del genere sono purtroppo frequenti durante il periodo estivo, molto spesso anche dagli esiti fatali. Solo ieri, un bimbo di 15 mesi è morto a Namur, in Belgio, per ipertermia dopo essere stato dimenticato per ore in auto dal padre; stesso episodio a inizio mese in Maryland, Stati Uniti, dove una bambina di 6 mesi è stata trovata senza vita in auto dove era stata lasciata “per diverse ore” sotto al sole cocente.