video suggerito

Auto precipita in mare a Lavagna: mamma e figlio di 6 anni intrappolati nell’abitacolo, sono gravissimi Terribile incidente a Lavagna, nel Levante ligure. Una famiglia composta da mamma, padre e tre figli sabato è finita con l’auto in mare. La donna e il figlio più piccolo sono in gravi condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una tranquilla giornata al mare si è trasformata all’improvviso in una tragedia ieri, sabato 8 giugno, quando una famiglia milanese è finita, per cause ancora da chiarire, con l’auto in mare al porto turistico di Lavagna, nel Levante ligure.

Sono attualmente in gravi condizioni una donna di 45 anni e il figlio di 6. A quanto ricostruito, la famiglia stava per tornare a Milano dopo una giornata trascorsa con alcuni amici al mare quando, forse per una manovra sbagliata, la vettura è precipitata dal molo. Un sub e due ormeggiatori sono intervenuti subito per liberare i passeggeri a bordo dell’auto, ma la mamma e il bambino sono rimasti intrappolati sotto l’acqua, imprigionati nell’abitacolo, per diversi minuti prima di essere liberati.

Il più grave è apparso subito il bambino, poi portato in elicottero all'Ospedale Gaslini di Genova. Attualmente il piccolo è in rianimazione. Questa mattina i medici hanno definito disperata la situazione.

Anche la mamma resta intubata all’ospedale di Lavagna, in prognosi riservata. La direzione sanitaria dell'ospedale ha fatto sapere oggi che "si è raggiunta la stabilizzazione delle funzioni cardiocircolatorie e il controllo dell'ipotermia. La paziente è attualmente in sedazione profonda per il contenimento del danno cerebrale post-anossico e necessita di supporti d'organo come la ventilazione meccanica".

Ricoverate anche le altre persone a bordo dell'auto: una ragazza di 16 anni, il fratello di 12 e il padre, in stato di choc e assistito da psicologi: loro tre comunque sarebbero usciti subito dall’auto e non hanno riportato danni fisici.

Le indagini sul caso sono condotte dalla Circomare di Santa Margherita Ligure. Secondo le prime testimonianze, l’auto stava effettuando una manovra di retromarcia sul molo quando all'improvviso non si è fermata e dopo aver divelto una colonnina è finita in mare.