Chi era Selma El Mouakit, la 20enne morta insieme a un bimbo di 2 anni sulla Palermo-Sciacca Selma El Mouakit, 20 anni, è morta sul colpo nell’incidente sulla Palermo-Sciacca insieme a un bimbo di 2 anni che viaggiava in auto con lei e con altre due ragazze di 21 e 23 anni. Le due giovani si trovano in ospedale, mentre per la 20enne alla guida dell’auto e per il bimbo non vi è stato nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane guidava con un tasso alcolemico superiore alla norma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Selma El Mouakit, 20 anni

Si chiamava Selma El Mouakit la 20enne morta nell'incidente stradale sulla Palermo-Sciacca, all'altezza di Giacalone. Con lei è morto sul colpo anche un bimbo di 2 anni e un'altra 21enne è rimasta gravemente finita. Il gravissimo sinistro stradale si è verificato intorno alle 3.45 di questa mattina. Secondo quanto finora ricostruito, Selma era alla guida del veicolo. Lei e il bimbo, seduto sul sedile anteriore dell'auto, sono morti sul colpo. Nell'impatto con il guardrail sono volati fuori dal parabrezza. I loro corpi sono stati trovati fuori dall'abitacolo.

Secondo i carabinieri, la 20enne alla guida della vettura aveva un tasso alcolemico superiore al consentito. Le 4 persone coinvolte nell'incidente viaggiavano tutte a bordo della stessa Fiat Punto. Sul colpo sono morti Selma El Mouakit, 20 anni, e un bimbo di 2 anni, il piccolo Abd Rahim. Per i due non vi è stato niente da fare. Il piccolo sarebbe il figlio di una delle giovani rimaste ferite nell'incidente, anche se ancora non è chiaro di chi. Le altre due donne ricoverate in ospedale sono Miriam Janale, 23 anni, e Chiara Irmana, di 21. Le sue sarebbero le condizioni più gravi: la 21enne è infatti ricoverata in ospedale in prognosi riservata. Le tre avevano trascorso la serata a Palermo insieme al bimbo e stavano tornando verso Partinico.

Le forze dell'ordine stanno ora sentendo i genitori e i parenti delle vittime per ricostruire quanto accaduto. Secondo chi indaga, il tasso alcolemico superiore alla norma della conducente potrebbe essere stato la causa dell'incidente e della perdita di controllo della vettura.

Il sindaco di San Giuseppe Jato ha espresso il proprio dolore per quanto accaduto. "L'intero paese è in lutto – ha scritto Giuseppe Siviglia -. Quella delle ragazze è una famiglia di origini marocchine molto amata in paese. I nonni sono arrivati in paese 40 anni fa e la nonna delle ragazze in ospedale ha sempre lavorato come collaboratrice domestica. Una brava persona come suo marito, che lavorava nei mercatini. Sono conosciuti e rispettati da tutti, hanno legato con tutti. Stiamo cercando di capire cosa sia successo. Questo è davvero un momento molto triste".