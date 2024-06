video suggerito

Scontro frontale tra due auto sulla Palermo-Sciacca, morta 16enne e un bimbo di 2 anni Sono tre le vittime accertare nello scontro frontale tra due veicoli avvenuto questa mattina a Monreale sulla Palermo-Sciacca: morti un bimbo di soli due anni e una ragazzina di 16. Gravemente ferita, invece, una donna adulta trasportata in ospedale.

A cura di Gabriella Mazzeo

foto da archivio

Due persone sono morte mentre una è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto sulla 634 Palermo-Sciacca all'altezza di Monreale, al km 9.400. La circolazione è interrotta in ambe le direzioni. Tra Altofonte e Giacalone il traffico è stato deviato verso una strada alternativa in direzione Palermo sulla SP 20 e SS186.

Stando alle prime informazioni fornite dalla stampa locale, le vittime sarebbero una ragazzina di 16 anni e un bimbo di soli 2 anni. Una donna adulta, invece, è rimasta gravemente ferita. I tre sarebbero stati vittime di uno scontro frontale tra veicoli avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 23 giugno.

Le forze dell'ordine sono sul posto per la gestione del traffico e per il ripristino della viabilità ordinaria nel più breve tempo possibile mentre gli accertamenti su quanto avvenuto alle tre vittime dell'incidente stradale sono ancora in corso. La dinamica dei fatti sarà chiarita nelle prossime ore.

In aggiornamento