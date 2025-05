video suggerito

Chi è il cuoco italiano morto a 29 anni in discoteca a Ibiza, Alessandro aveva trovato lavoro stagionale Alessandro Tocco era partito dall'Abruzzo ed era giunto da poco sull'isola spagnola ma un tragico destino ha voluto che non facesse mai più ritorno a casa a Chieti. "Sei stato l'amico di tutti, sempre con il sorriso e sempre con tanta voglia di fare" ricordano gli amici.

A cura di Antonio Palma

Aveva trovato un lavoro stagionale come cuoco per il periodo estivo a Ibiza e per questo Alessandro Tocco era partito dall’Abruzzo ed era giunto da poco sull’isola spagnola ma un tragico destino ha voluto che non facesse mai più ritorno a casa stroncato da un malore mentre era in discoteca.

La tragedia nelle prime ore di lunedì 19 maggio nella cittadina di Sant Antoni de Portmany dove il 29enne originario di Chieti era andato per divertirsi con alcuni amici. Alessandro ballava nella discoteca Amnesia dove domenica si è tenuta un'enorme festa quando ha iniziato a sentirsi male davanti agli amici tra cui alcuni italiani.

Secondo la Guardia Civil, quando il ragazzo ha iniziato a sentirsi male è stato inizialmente curato dal servizio medico della discoteca ma le sue condizioni sono peggiorate ulteriormente e sono stati allertati i servizi di emergenza ma i paramedici, accorsi sul posto in ambulanza, non sono riusciti a rianimarlo.

Tutto è avvenuto poco prima delle sei del mattino, quando il giovane ha iniziato a sentirsi male ed è stato trasportato nell'infermeria della discoteca. Viste le sue condizioni, però, lo staff del locale ha deciso di chiamare i numeri di emergenza. Con l'aiuto degli agenti della Polizia Locale di Sant Antoni e della Guardia Civil, i paramedici hanno tentato di rianimarlo a lungo ma il giovane è morto all'interno della struttura, come ha confermato il locale Dipartimento della Salute.

Al momento non è stata esclusa alcuna ipotesi e l’esatta causa di morte sarà accertata dall’autopsia, già disposta dagli inquirenti locali, che sarà condotta dal medico legale tra qualche giorno.

La notizia della morte di Alessandro Tocco ha sconvolto la città di Chieti dove il 29enne aveva frequentato l’Istituto Professionale ed era molto conosciuto, e quella San Giovanni Teatino dove vive la famiglia. "Sei stato l'amico di tutti, sempre con il sorriso, e sempre con tanta voglia di fare" ricordano gli amici in decine di messaggi social.

Alessandro Tocco da tempo aveva intrapreso la carriera del cuoco, prima in diversi ristoranti di Chieti e provincia per avventurassi poi fuori. Era stato a lungo in Salento poi anche in Inghilterra prima di tornare nella sua città natale e trasferirsi a Ibiza. Il consolato d'Italia a Ibiza ha comunicato che il 29enne non ha familiari sull'isola e che il caso è stato trasferito al Consolato di Barcellona, ​​che si sta occupando dei contatti con i parenti in Italia.