Chef Paolo Cappuccio esclude gay e comunisti in un annuncio: bufera social, Arcigay: "Valutiamo azioni legali" Lo chef stellato Paolo Cappuccio pubblica un annuncio di lavoro escludendo comunisti, tossicodipendenti e persone con "problemi di orientamento sessuale". Scoppia la polemica: Arcigay valuta azioni legali, la politica insorge. Lui si difende: "Era uno sfogo, cercavo solo serietà".

A cura di Biagio Chiariello

Un’offerta di lavoro, pubblicata su Facebook, si è trasformata in un caso nazionale. Paolo Cappuccio, chef napoletano con una carriera di 35 anni alle spalle e diverse stelle Michelin, cercava personale per un hotel in Val di Fassa. Ma non si è limitato a elencare ruoli e competenze: ha scritto nero su bianco chi non voleva tra le sue fila. Tra le “categorie escluse”: comunisti, fannulloni, persone con problemi di alcol o droga, e chi ha “problemi di orientamento sessuale”. Una chiusura sarcastica – "se resta qualche soggetto più o meno normale, ben volentieri" – ha dato il colpo di grazia.

In poche ore il post è stato rimosso, ma ormai era diventato virale. E mentre i social si dividevano tra chi lo difendeva ("Avrà pure il diritto di scegliere chi assumere!") e chi lo attaccava duramente ("Il Vannacci dei fornelli!"), le associazioni si sono mosse. Arcigay ha annunciato la possibilità di un’azione legale: "Ci stiamo informando per procedere", ha dichiarato Shamar Droghetti, presidente dell’Arcigay Trentino. "Non è solo una frase infelice, è una violazione della legge. Discriminare sul lavoro per l’orientamento sessuale è vietato. Speriamo di avere presto un quadro giuridico chiaro, il nostro avvocato sta valutando i prossimi passi".

Per l’associazione non si tratta di un episodio isolato:

Questo annuncio fotografa un’Italia dove il pregiudizio è ancora profondo. È solo uno dei casi venuti a galla, ma la discriminazione sommersa è ovunque. Chi cerca lavoro spesso viene giudicato per chi è, non per ciò che sa fare".

Anche la politica ha reagito. Il consigliere provinciale del PD Paolo Zanella ha definito il post "una legittimazione all’odio": "Nel 2025 c’è ancora chi crede sia normale discriminare per orientamento sessuale o appartenenza politica. Il principio di uguaglianza è sancito dalla Costituzione. E non va dimenticato il rispetto dovuto anche a chi ha affrontato problemi di dipendenze: situazioni personali spesso drammatiche, che meritano sostegno, non derisione".

Il primo bersaglio del post, però, sono stati i "comunisti". E la segretaria del Partito Comunista di Trento, Valeria Allocati, ha replicato duramente: "Comprendiamo perché non vuole comunisti in cucina: per avere le mani libere. I comunisti difendono i diritti e la sicurezza sul lavoro, contro sfruttamento e precarietà. La sua è una forma di discriminazione culturale e sociale, e i social sono lo strumento per farsi pubblicità nel modo più becero. Non ci avrà come clienti".

Non è la prima volta che Cappuccio finisce nella bufera: già nel 2020, con un altro annuncio per la stagione estiva a Caorle, aveva usato toni simili e scatenato polemiche.

Sentito dal Corriere del Trentino, lui si difende così: "Cercavo solo lavoratori seri. È stato uno sfogo. Sono stanco di chi si presenta con mille hobby e poca voglia di lavorare. I diritti dei lavoratori sono sacrosanti, ma ci sono anche dei doveri".

Sul punto più controverso – il riferimento agli orientamenti sessuali – la toppa, a onor del vero, è sembrata peggiore del buco: "Non ho nulla contro i gay, ho amici omosessuali con cui vado in vacanza. Ma chi ostenta crea tensioni nella squadra. Bisogna mantenere professionalità".

Le reazioni online oscillano tra chi lo sostiene e chi lo condanna. "Cercava visibilità e l’ha ottenuta", ha scritto qualcuno. Ma per molti, quel tipo di visibilità ha un costo. E potrebbe avere anche conseguenze legali.