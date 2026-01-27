Che tempo farà a febbraio 2026, la tendenza meteo dell’esperto: “Attesa ondata di freddo sull’Europa”

Fanpage.it ha chiesto a Daniele Ingemi, meteorologo di Meteored, che tempo farà nel mese di febbraio 2026. “Sarà particolarmente dinamico e invernale, ci sono segnali di una possibile ondata di freddo in Europa”, ha spiegato l’esperto.

Immagine di repertorio

"Dobbiamo iniziare parlando di questa settimana perché per buona parte dell'Italia sarà abbastanza perturbata, avremo piogge, rovesci, temporali e nevicate. Una situazione che si protrarrà anche nella prima decade di febbraio".

A parlare a Fanpage.it è Daniele Ingemi, meteorologo di Meteored, a cui abbiamo chiesto una panoramica su quello che sarà il tempo nel mese di febbraio 2026.

"Sarà un mese particolarmente dinamico e invernale. È atteso un evento importante di freddo in Europa ma per avere maggiori dettagli bisognerà aspettare ancora qualche tempo", ha spiegato.

Che tempo farà nella prima parte del mese di febbraio

"Questa settimana si apre la porta atlantica, con perturbazioni che si alterneranno una dopo l'altra, porteranno piogge, neve anche a bassa quota e venti di burrasca, di ponente e maestrale, con mareggiate sulle coste tirreniche e sulla Sardegna occidentale", osserva l'esperto.

Il flusso atlantico, come spiega ancora Ingemi, dovrebbe protrarsi fino alla prima decade di febbraio. Le perturbazioni però saranno intervallate da maggiori pause soleggiate, in particolare sulle regioni settentrionali.

Con il passaggio delle perturbazioni atlantiche avremo costanti oscillazioni anche nelle temperature. "Quando la perturbazione avanza da Ovest, quando entriamo nel fronte caldo, arrivano i venti da Sud che fanno temporaneamente aumentare i valori", precisa l'esperto.

E aggiunge: "Una volta che passiamo a quello freddo, con i venti di maestrale, le temperature tenderanno a scendere. In alcune regioni, soprattutto quelle tirreniche, potrebbero andare sotto le medie".

Al Nord è invece previsto un lieve calo termico tra le giornate di giovedì 29 e venerdì 30 gennaio: "Non saranno temperature particolarmente fredde. A Torino le minime raggiungeranno lo zero, in alcune località della Pianura padana occidentale potrebbero scendere anche sotto, ma leggermente".

Segnali di un'ondata di freddo sull'Europa nella seconda e terza decade di febbraio

"Gli indici climatici, come quello dell'oscillazione artica e nord-atlantica (che anticipano come potrebbe comportarsi l'evoluzione meteorologica nelle settimane successive, tenderanno a scendere notevolmente, soprattutto l'oscillazione artica, nel pieno del mese di febbraio", dice Ingemi.

Immagine Meteored.

Si tratta, secondo l'esperto, di un segnale di instabilità del vortice polare, la struttura di bassa pressione presente sopra il Polo dove ruota l'aria di origine artica. "Quando questo vortice inizia a indebolirsi, l'aria artica si apre la strada verso le medie latitudini, come sta accadendo in questi giorni negli Stati Uniti", aggiunge il meteorologo.

Nel corso della seconda e terza decade di febbraio l'instabilità del vortice polare potrebbe quindi aprire scenari molto rigidi per l'Europa, importanti ondate di freddo con nevicate a quote basse o anche in pianura.

"Però, c'è un però. – precisa – Sappiamo che ci sarà quest'ondata di freddo in Europa ma non possiamo sapere in maniera certa se prenderà in pieno o di striscio l'Italia o se non la interesserà per niente. È una cosa che potremo definire meglio nei prossimi giorni".

"Dipende infatti da tanti fattori, da dove si andrà a posizionare il blocco di alta pressione, la struttura che si erge fino al Polo e che potrebbe aprire questo canale di aria fredda e dalle strutture di bassa pressione, per esempio. – conclude – La traiettoria di quest'ondata di freddo dipenderà dal movimento di queste figure bariche".