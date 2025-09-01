Cesena, 48enne trovato morto a faccia in giù nel fosso: a scoprirlo un ciclista di passaggio

Tragedia a Ponte Pietra, zona di Cesena: un uomo di 48 anni è stato trovato senza vita a pochi metri da casa, riverso a faccia in giù nel fosso accanto al suo scooter. A scoprirlo è stato un ciclista di passaggio. Inutili i soccorsi, si ipotizza un malore improvviso.

Un tragico ritrovamento ha scosso la comunità di Ponte Pietra, alle porte di Cesena. Nel tardo pomeriggio di domenica 31 agosto, poco prima delle 20, un uomo di 48 anni è stato trovato senza vita a pochi metri dalla sua abitazione, accanto al suo scooter Piaggio, finito in un fossato lungo via dei Canarelli.

A notare la scena è stato un ciclista di passaggio, residente nella zona, che ha visto il mezzo fuori strada e, poco distante, il corpo immobile dell’uomo riverso faccia in giù nell’acqua del fosso. In un primo momento ha tentato di soccorrerlo, ma rendendosi conto della gravità della situazione ha immediatamente contattato il numero di emergenza 112. Sul posto sono giunti in pochi minuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La vittima, originaria e residente proprio in via dei Canarelli, stava probabilmente rientrando a casa al momento dell’incidente.

In via dei Canarelli sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Cesena, che hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto. I Vigili del Fuoco hanno provveduto al recupero della salma, mentre un carro attrezzi ha rimosso lo scooter dal fossato. Le indagini si concentrano ora sulle possibili cause: non si esclude che un improvviso malore possa aver fatto perdere al 48enne il controllo del mezzo, determinando l’uscita di strada e il successivo decesso.

Le verifiche della Polizia Locale proseguiranno nei prossimi giorni per ricostruire con precisione le ultime fasi della vicenda e stabilire se l’uomo sia stato colpito da un malore o se altre cause possano aver influito sulla perdita di controllo del veicolo.