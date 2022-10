Cerignola, segregata e violentata in un garage da tre ventenni. La vittima è una 13enne Violentata da tre ventenni in un garage nel Foggiano: questa la denuncia dei genitori di una ragazzina di 13 anni su cui le forze dell’ordine stanno indagando.

A cura di Biagio Chiariello

Una ragazzina di 13 anni sarebbe stata segregata e stuprata in un garage alla periferia di Cerignola, in provincia di Foggia. La giovane vittima – stando alla ricostruzione dei fatti – avrebbe raccontato l'orrore subito ai suoi genitori che, a loro volta, hanno sporto denuncia alla polizia. Le violenze si sarebbero consumate la sera del 28 ottobre scorso.

Le indagini e le perquisizioni

La posizione di tre ragazzi di 20 anni è ora all'attenzione degli inquirenti: la ragazzina – si legge nella denuncia – sarebbe stata attirata nel garage con una scusa da uno di loro. Subito dopo la denuncia, la polizia avrebbe perquisito il garage, in via Melfi, al cui interno gli agenti di polizia avrebbero trovato alcune dosi di droga, in particolare hashish. I tre giovani – stando ad una prima ricostruzione della polizia – avevano incontrato la ragazzina in una discoteca.

IN AGGIORNAMENTO