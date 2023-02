Cercano di arrivare in Francia da Ventimiglia sul tetto di un tir, due donne cadono: ricoverate Due donne sono cadute dal tetto di un tir a Ventimiglia mentre cercavano di entrare nel mezzo per raggiungere la Francia dall’Italia. Gli altri migranti che si trovavano con loro hanno fatto perdere le loro tracce.

Intorno alle 3.30 di questa notte, due migranti sono cadute dal tetto di un tir all'autoporto di Ventimiglia. Le due donne, che probabilmente stavano cercando di raggiungere la Francia, sono rimaste ferite e hanno riportato diversi traumi. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha fornito la prima assistenza.

Stando a quanto ricostruito, le due donne erano salite sul tetto del tir insieme ad altri migranti nel tentativo di raggiungere la Francia dall'autoporto di Ventimiglia, ma hanno perso l'equilibrio e sono cadute. Una delle due ha riportato la frattura di una gamba e lesioni al vaglio dei medici, mentre l'altra ha riportato lievi escoriazioni. Entrambe sono state soccorse nell'immediato e portate in ospedale.

Le forze dell'ordine hanno dato il via a degli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti. Gli altri migranti che si trovavano con le due donne rimaste ferite, invece, hanno fatto perdere le loro tracce. La polizia del commissariato di Ventimiglia sta indagando sull'accaduto per capire cosa sia successo durante la nottata. Stando alle prime informazioni, le due migranti sarebbero salite sul tetto del tir per trovare un varco ed entrare nel mezzo, in modo da lasciare l'Italia e raggiungere la Francia insieme ai compagni di viaggio.

Il conducente della vettura (ferma al momento dei fatti) era all'oscuro di quanto stava accadendo nel cuore della notte. Le donne rimaste coinvolte sono state trasportate presso l'ospedale più vicino e sottoposte alle cure del personale medico. Le loro condizioni di salute non sarebbero preoccupanti, ma le fratture di una delle due vittime richiederebbero un ricovero dai tempi più lunghi.

Il gruppo di persone che si trovava con le due al momento della caduta ha fatto perdere le sue tracce poco dopo l'accaduto.