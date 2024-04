Celine Matzohl uccisa a coltellate a 21 anni, l’ex fidanzato a processo: “Premeditò il delitto e la fuga”

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Il 12 agosto del 2023, Celine Matzohl, 21 anni, fu uccisa a coltellate a Silandro (Bolzano). Per la sua morte sarà chiesto il rinvio a giudizio dell'ex fidanzato Omer Cim, 28 anni. Secondo la procura, l'uomo aveva premeditato il femminicidio.

La dinamica del delitto

Il corpo della 21enne fu trovato il 13 agosto 2023 nell'abitazione dell'ex fidanzato. I genitori della vittima avevano lanciato l'allarme perché non avevano sue notizie da più di 24 ore e così erano iniziate le ricerche delle forze dell'ordine. Secondo quanto poi emerso dalle indagini, la 21enne fu assassinata con 9 coltellate dall'ex fidanzato nella sua abitazione la sera del 12 agosto. Il suo corpo fu ritrovato in casa il giorno dopo mentre Cim era partito in auto verso l'Austria per evitare l'arresto.

Nel tentativo di fuggire all'estero dopo il delitto, l'uomo aveva anche ferito un carabiniere che gli aveva chiesto di accostare l'auto per sottoporlo a controlli. Cim, invece, aveva accelerato mostrandosi sordo al richiamo del carabiniere che per evitare di essere investito aveva dovuto spostarsi improvvisamente a bordo strada. Nell'estremo tentativo di salvarsi la vita, aveva riportato una ferita a una mano.

Lo stalking e la premeditazione del femminicidio

Celine e Omer si erano lasciati da tempo, anche se continuavano a vedersi. Stando a quanto poi emerso, lui faceva pressioni sulla ex fidanzata per costringerla a tornare con lui. Il 28enne era arrivato a farsi licenziare dall'hotel in cui lavorava per pedinarla anche sul lavoro. La 21enne, visibilmente spaventata dal comportamento dell'ex, si era rivolta alle forze dell'ordine due mesi prima di essere uccisa. La ragazza aveva segnalato un episodio in cui il 28enne l'aveva seguita, poi picchiata e minacciata.

Per questo motivo, il 28enne è accusato anche di percosse e minacce aggravate nei confronti della vittima. Tra i capi d'accusa a suo carico, vi è anche la resistenza a pubblico ufficiale e la premeditazione del delitto.