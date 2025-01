video suggerito

Cede tetto, operaio precipita da un’altezza di 10 metri e muore in Calabria: aveva 26 anni L’incidente mortale sul lavoro a Mandatoriccio, comune della fascia ionica in provincia di Cosenza. Nulla da fare per un giovane operaio: cadendo avrebbe battuto violentemente la testa. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dramma sul lavoro in Calabria. Un giovane operaio di appena 26 anni è morto oggi in seguito a un incidente a Mandatoriccio, comune della fascia ionica in provincia di Cosenza. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio stava lavorando in un capannone quando una parte del tetto dello stabile ha ceduto. Il giovane è caduto da un'altezza di almeno 10 metri.

Inutili per lui i soccorsi: nella caduta l’operaio avrebbe battuto violentemente la testa. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118 e anche l’elisoccorso, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto i carabinieri stanno effettuando i rilievi del caso.

Nell'area dell'incidente mortale sono arrivati anche gli ispettori dell’Ufficio prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, chiamati a verificare eventuali violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro. Intanto la Procura di Castrovillari è stata informata della vicenda e seguirà le indagini, quasi sicuramente con l'apertura di un fascicolo di inchiesta.

Articolo in aggiornamento