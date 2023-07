Cede la grata davanti al centro commerciale, ragazzina sprofonda improvvisamente per 4 metri L’incidente mentre l’11enne camminava davanti a un megastore a Palermo. Soccorsa dai vigili del fuoco, alla ragazzina sono state diagnosticate diverse fratture ma non è grave.

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura per una ragazzina palermitana di 11 anni letteralmente sprofondata sotto terra mentre camminava davanti a un megastore del capoluogo siciliano. Mentre camminava davanti a un grosso negozio, infatti si è sentita improvvisamente mancare il terreno sotto i piedi quando una grata ha ceduto facendola sprofondare per oltre 4 metri. L'incredibile episodio si è consumato giovedì pomeriggio nell'area antistante un grosso negozio di elettronica di viale Regione Siciliana, a Palermo.

Tutto si è svolto in pochi attimi quando la ragazzina è passata sulla grata nell'area di parcheggio del negozio antistante l'ingresso del megastore. Poggiando i piedi sula griglia di ferro è letteralmente sprofondata di sotto, finendo in una stretta cavità sottostante, in cui sono presenti alcuni locali tecnici dello stesso negozio, profonda circa quattro metri Nella caduta la minore si è ferita ma è rimasta sempre vigile e cosciente. Immediati i soccorsi dopo la chiamata di emergenza di chi ha assistito alla scena. Sul posto sono accorsi diversi vigili del fuoco per cercare di tirare fuori la ragazzina in sicurezza dallo stretto buco largo circa sessanta centimetri.

Un intervento non semplice, dunque, che oltre ai pompieri del distaccamento di Boccadifalco, ha richiesto l'azione del personale del nucleo Saf (speleo alpino fluviale) dalla sede centrale dei vigili del fuoco di Palermo. I pompieri hanno dovuto immobilizzare la minore su una barella di soccorso e poi issarla al livello stradale prima di consegnarla alle cure del personale 118 accorso sul posto con un'ambulanza.

Leggi anche Operaio 40enne scivola montando un tetto: Renzo muore dopo un volo di 4 metri

Trasportata all'ospedale Di Cristina di Palermo, alla ragazzina sono state diagnosticate diverse fratture ma non è grave e non dovrebbe riportare conseguenze permanenti. Sul luogo dell'incidente è accorsa anche la polizia di stato che ha avviato le indagini per ricostruire i fatti.