Catania, tenta di dar fuoco alla ex che lo aveva lasciato: arrestato 48enne condannato per mafia L’uomo, dopo la sua scarcerazione nel 2018, non aveva accettato la decisione della compagna d’interrompere la loro relazione. Considerato appartenente a una famiglia mafiosa di Catania e già arrestato e condannato in passato per reati di mafia, è accusato anche di aver tenuto una condotta persecutoria nei confronti dei familiari.

A cura di Susanna Picone

Ha tentato di dar fuoco alla ex compagna ed è stato arrestato. È accaduto a Catania e l’uomo fermato è un quarantottenne con precedenti. Avrebbe tentato, secondo quanto ricostruito, di dare fuoco all'ex convivente "colpevole" di averlo lasciato e messo fine alla loro relazione sentimentale. L’uomo, considerato appartenente a una famiglia mafiosa di Catania e già arrestato e condannato in passato per reati di mafia, è accusato anche di aver tenuto una condotta persecutoria nei confronti dei familiari.

La vittima temeva ripercussioni sui figli – Era stato già in carcere e ne era uscito nel 2018: una volta tornato a casa non avrebbe accettato la decisione della compagna di chiudere la relazione. Più volte nel corso del tempo lei avrebbe subito l'ira dell'ex compagno, temendo ripercussioni per i loro figli, due ragazzi di 19 e 21 anni, sul più grande in particolare che si era apertamente schierato in sua difesa avendo più volte assistito alle violenze del padre ai suoi danni.

Lo scorso primo luglio la vittima era stata picchiata, ma non aveva denunciato – L’uomo aveva privato la vittima della sua serenità procurandole un continuo stress mediante continui passaggi a piedi e in auto sotto casa, oppure con innumerevoli telefonate e messaggi al suo telefono e a quello dei figli. Il primo luglio scorso, secondo quanto ricostruito, la donna era stata anche picchiata dal quarantottenne, ma non lo ha denunciato neppure in quella occasione. Poi l’ennesima aggressione col tentativo di darle fuoco in strada, fortunatamente non riuscito, e l’arresto a Catania.