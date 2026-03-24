Andreea Rabciuc, l’ex condannato per maltrattamenti e spaccio: assolto dall’accusa di istigazione al suicidio

Simone Gresti, ex fidanzato di Andreea Rabciuc, è stato condannato a 4 anni e 6 mesi per maltrattamenti e spaccio, assolto dall’istigazione al suicidio della 26enne scomparsa nel 2022.

Andrea Rabniuc

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Andreea Rabciuc morta a Jesi ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Condannato per maltrattamenti l'ex fidanzato di Andreea Rabciuc, la 26enne scomparsa nel 2022 dopo una festa alla quale aveva partecipato insieme al fidanzato e alcuni amici. A distanza di tre anni, l'ex compagno, il 47enne Simone Gresti, è stato condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione per maltrattamenti e spaccio. È stato assolto invece dall'accusa di istigazione al suicidio perché il fatto non sussiste.

La Procura di Ancona aveva chiesto una condanna a 7 anni di carcere per tutti i reati contestati all'autotrasportatore 47enne. La sentenza è arrivata al termine del rito abbreviato. In aula era presente anche la madre della giovane, parte civile con l'avvocato Rino Bartera.

La condanna per Gresti arriva dall'unione di due fascicoli nell'ambito del medesimo processo, uno relativo alla scomparsa e morte di Andreea, l'altro allo spaccio di cocaina. Quest'ultimo reato era emerso proprio nel corso delle indagini sulla scomparsa della giovane.

Andreea scomparve il 12 marzo del 2022 nelle campagne di Montecarotto, provincia di Ancona, dopo aver passato la serata con Gresti e altri amici. Solo dopo due anni è stato ritrovato il corpo all'interno di un casolare a poca distanza dal luogo della scomparsa. Secondo quanto ricostruito, al termine della festa Andreea si sarebbe allontanata da sola a piedi, e dopo aver camminato per circa un chilometro si è rifugiata all'interno di un casolare dove poi si è tolta la vita.

Nonostante le ricerche, i resti della giovane di origine romena sono stati ritrovati solo nel febbraio 2024, come poi ha confermato il test del Dna. Subito gli occhi degli inquirenti si sono rivolti al compagno di Andreea, di quasi vent'anni più grande di lei. In un diario segreto, la giovane avrebbe riportato alcune frasi che l'uomo le avrebbe rivolto durante i litigi, tra cui "ammazzati".