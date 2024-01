Caso Andreea Rabciuc, cosa sappiamo finora: dalla scomparsa alla presunta morte della 26enne A due anni dalla scomparsa di Andreea Rabciuc, gli inquirenti ritengono di essere vicini a una svolta: in un casale di Castelplanio sono stati trovati alcuni resti che potrebbero essere della 26enne sparita due anni fa dopo una festa. Il fidanzato è attualmente indagato per omicidio volontario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Andreea Rabciuc

A due anni dalla scomparsa di Andreea Rabciuc, gli inquirenti ritengono di essere vicini a una svolta. Nel casolare di Castelplanio, già segnalato dai proprietari nel mese di marzo 2022 per un tentativo di infrazione, sono stati ora ritrovati alcuni resti di un cadavere insieme a uno zainetto verde, una giacca bianca e i brandelli di un paio di scarpe nere. Chi indaga è convinto che si tratti dei resti della 26enne scomparsa due anni fa a Jesi dopo una festa con il fidanzato Simone Gresti e alcuni amici.

Secondo la prima versione fornita da Gresti, la giovane si sarebbe allontanata senza cellulare dopo un violento litigio di coppia. La ragazza, aveva raccontato agli inquirenti, si era allontanata a piedi per poi far perdere le sue tracce. Tutte le ricerche avevano dato fino ad allora esito negativo, anche quelle effettuate nel casolare di Castelplanio dove pochi giorni fa sono stati rinvenuti i resti.

Le ultime notizie sul caso di Andreea Rabciuc

Nella serata tra sabato e domenica 21 gennaio, in un casolare di Castelplanio, sono stati rinvenuti alcuni resti umani che secondo gli inquirenti appartengono alla 26enne scomparsa due anni fa. Per avere l'ufficialità serve l'esame del Dna, svolto nel pomeriggio di lunedì 22 gennaio. I risultati potrebbero dare un nome e un cognome ai vestiti ritrovati nella struttura e ai resti umani analizzati dagli inquirenti.

Per chi indaga, il corpo dell'ex campionessa di tiro a segno sarebbe stato portato a Castelplanio in un secondo momento: la struttura era già stata oggetto di un sopralluogo delle forze dell'ordine dopo che i proprietari della struttura avevano segnalato un tentativo di effrazione. Qualcuno, pochi giorni dopo la scomparsa di Andreea Rabciuc, avrebbe provato ad entrare nel casolare forzando una finestra. I rilievi avevano dato esito negativo.

Andreea Rabciuc

La scomparsa e i primi sospetti

Nella notte tra l'11 e il 12 marzo 2022, Andreea Rabciuc si era recata a una festa in compagna del fidanzato di allora, Simone Gresti, e di alcuni amici. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, la ragazza aveva avuto un diverbio acceso davanti ad alcuni testimoni. Gresti raccontò agli inquirenti di aver discusso con Rabciuc per la gelosia della compagna e che la ragazza si era allontanata lasciando tra le sue mani il cellulare. Secondo alcuni testimoni, invece, l'oggetto della lite sarebbe stata la gelosia di Gresti nei confronti della giovane.

Durante la lite, Gresti avrebbe chiesto alla ragazza di lasciargli il telefono per controllare alcune chat e lei si è poi allontanata a piedi senza più dare sue notizie. L'allora fidanzato della 26enne ha sempre respinto tutte le accuse nei suoi confronti, confermando agli inquirenti sempre la stessa versione dei fatti: stando al suo racconto, Andreea si sarebbe allontanata dopo la lite, lasciando il cellulare al compagno in un gesto di stizza. Lo avrebbe fatto da sola, per sbollire la rabbia. Simone Gresti è al momento indagato per omicidio volontario.

Andreea Rabciuc

I primi avvistamenti e le segnalazioni a "Chi l'ha Visto?"

Del caso si è occupato anche la trasmissione Rai "Chi l'ha visto?" che ha raccolto una serie di segnalazioni relative ad alcuni avvistamenti della ragazza ad Ancona, Milano, Roma e alla Magliana. Tutti gli avvistamenti si sono rivelati però un buco nell'acqua: in nessun caso si trattava infatti della 26enne scomparsa. Mesi dopo la scomparsa, sull'account della giovane erano apparsi anche alcuni aggiornamenti, come la condivisione di una canzone rock rumena.

Stando a quanto reso noto, Simone Gresti aveva le password di quell'account, così come la giovane aveva quelle del fidanzato. L'uomo aveva già consegnato i suoi device agli inquirenti per le analisi. Gresti aveva evidenziato a suo tempo l'insolita condivisione, perché a suo avviso la 26enne non ascoltava musica rumena. Alcuni aggiornamenti sarebbero apparsi anche sull'account TikTok di un conoscente della coppia, che però aveva raccontato di aver trovato solo dopo i video sul suo profilo, postati a sua insaputa.

Il sequestro dell'auto di Gresti e le persone coinvolte nelle indagini

Gresti, attualmente indagato per omicidio volontario, era indagato anche per sequestro di persone detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Le autorità avevano sequestrato anche l'auto e un giubbotto del giovane sul quale vi era una macchia di sangue. L'uomo si è difeso spiegando che quel sangue era il proprio e che le tracce ematiche erano rimaste sul giubbotto dopo aver ricevuto un pugno in circostanze estranee alla scomparsa della 26enne.

Sono diverse le persone coinvolte nel caso della 26enne scomparsa. Oltre a Simone Gresti (già indagato), ci sono gli amici Francesco e Aurora, i due che la notte della scomparsa si trovavano insieme alla coppia. C'è poi Daniele, ex fidanzato della 26enne al quale lei aveva affidato il cane, e Omar, amico che più volte ha raccontato di essere corso in aiuto di Andreea dopo i litigi con il fidanzato.

Il padre della 26enne è invece residente all'estero e a lui Andreea avrebbe mandato l'ultimo sms nella notte della scomparsa. "Mi sono messa nei guai", aveva scritto. L'uomo ha poi raccontato di aver letto la chat solo al proprio risveglio, quando Rabciuc era purtroppo già scomparsa da diverse ore.

La madre della 26enne, Georgeta Croceanu, ha continuato ad aspettarla per anni. Da sempre riservata, ha continuato a sperare che la ragazza potesse inviarle un messaggio, anche solo per rassicurarla sulle sue condizioni di salute.