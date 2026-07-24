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Catania, sorprende un ladro in casa e lo accoltella: l’uomo in ospedale, è in prognosi riservata

A Ramacca, nel Catanese, un 37enne è stato ferito a coltellate dopo essere stato sorpreso a rubare in una casa. A colpirlo il proprietario della casa: l’uomo ferito è scappato ma poi è stato rintracciato dai carabinieri.
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A cura di Susanna Picone
Immagine di repertorio.
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Un uomo di 37 anni è stato ferito gravemente nella casa in cui sarebbe entrato per compiere un furto. Sarebbe stato proprio il proprietario di casa a colpirlo con un coltello dopo averlo sorpreso rubare: è successo a Ramacca, nella provincia di Catania, e il ladro ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone.

Secondo una prima ricostruzione, il rapinatore – un trentasettenne originario dell’Europa dell’Est – sarebbe entrato nell’abitazione incappucciato e sarebbe stato sorpreso dal proprietario, un uomo di cinquanta anni. Quest’ultimo sarebbe subito intervenuto per fermarlo e sarebbe nata una violenta colluttazione tra i due. Fino a quando il proprietario di casa ha ferito il ladro con un coltello da cucina.

L’uomo è riuscito a scappare per poi essere rintracciato poco dopo dai carabinieri di Palagonia: lo hanno trovato a poca distanza dall’abitazione e arrestato per furto e lesioni personali aggravate. Il trentasettenne è piantonato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ramacca per i primi accertamenti e anche i militari della Sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo di Catania per i rilievi tecnici mentre la Procura di Caltagirone, guidata dalla procuratrice Rosanna Casabona, ha aperto un’inchiesta.

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L’episodio arriva mentre non si spengono le polemiche per il caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, nel Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina il 28 aprile 2021. Da pochi giorni, dopo la sentenza della Cassazione, Roggero – che ha sempre sostenuto di aver ucciso per difendere se stesso e la sua famiglia invocando la legittima difesa – è entrato nel carcere di Bollate: la versione del gioielliere non è stata accolta dai giudici, che lo hanno condannato, e ora dai familiari e da parte della politica si invoca la grazia per l’uomo.

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