Il padre uccide la madre e la sorella, 26enne si barrica in bagno e chiama il 112: strage in casa ad Alicante

“Si è rintanata nel bagno al piano superiore e al telefono ha raccontato che suo padre aveva ucciso sua madre” hanno spiegato gli investigatori spagnoli. La 26enne è ora ricoverata in ospedale ad Alicante con prognosi riservata.

Uomo di 53 anni è stato arrestato in Spagna dopo aver ucciso a coltellate la moglie 51enne e la figlia più piccola di 20 anni e aver ferito l'altra figlia di 26 anni nella propria abitazione di La Canyada del Fenollar, una zona rurale vicino alla città di Alicante.

La terribile strage familiare si è consumata nella prima serata di giovedì quando l'uomo si è scagliato contro moglie e figlie colpendole ripetutamente con un coltello. Ad allertare i soccorsi è stata l'unica sopravvissuta alla sua furia omicida che si è barricata nel bagno dove ha chiamato il 112 facendo intervenire la polizia.

Gli agenti della Guardia Civil, con il supporto della Polizia Locale, intorno alle 19:30 di ieri sono entrati nell'abitazione, dove hanno trovato i corpi delle due vittime ormai privi di vita e i due sopravvissuti, entrambi con ferite da arma da taglio. All'arrivo degli agenti, la ragazza era ancora barricata nel bagno mentre l'uomo era al piano inferiore e non ha opposto resistenza.

Sia l'uomo che la figlia sono stati quindi trasportati in ospedale ad Alicante dove la ragazza è stata ricoverata con prognosi riservata anche se fortunatamente non in pericolo di vita. Ricoverato anche il padre autore della strage anche se con ferite meno gravi, probabilmente auto inflitte. L'uomo è stato posto in stato di fermo in ospedale dove viene tenuto sotto sorveglianza dagli agenti. Quando sarà dimesso, verrà ascoltato dagli investigatori prima di essere trasferito in carcere

Secondo le autorità locali, la ragazza sopravvissuta ha assistito all'aggressione mortale di madre e sorella prima che il padre si scagliasse contro di lei ferendola. "Si è rintanata nel bagno al piano superiore e al telefono ha raccontato che suo padre aveva ucciso sua madre" hanno spiegato gli investigatori. La Guardia Civil sta indagando sui fatti nell'ambito della violenza di genere anche se pare non ci fossero mai stati segnalazioni di violenza domestica