Catania, compagno geloso accoltella l'ex marito della compagna e poi va a fare degli esami dal medico I fatti sono avvenuti in un'abitazione del quartiere Nesima di Catania: il 41enne, dopo la violenta lite, è fuggito per recarsi in uno studio medico dove doveva sottoporsi a delle analisi. Lì le forze dell'ordine lo hanno trovato e arrestato.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Un 41enne di Acireale è stato arrestato per tentato omicidio: ha accoltellato l'ex marito della compagna per gelosia, poi è scappato per andare a sottoporsi a delle analisi che aveva prenotato da tempo. I fatti sono avvenuti in un'abitazione del quartiere Nesima di Catania: è stato un passante, attirato dalle urla, a chiamare il 112 Nue chiedendo che venisse urgentemente inviata una pattuglia dei carabinieri.

Sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo Radiomobile che, insieme ai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Fontanarossa e della Stazione di Nesima, hanno subito raggiunto la casa segnalata: all'entrato hanno trovato una donna di 45 anni, in evidente stato di choc, in lacrime e un'ambulanza che si allontanava. Ha poi spiegato di essere l'ex moglie dell'uomo accoltellato: il suo attuale compagno, per motivi di gelosia, avrebbe cominciato a litigare con il suo ex marito, un 50enne catanese.

Una discussione culminata quando il 41enne, accecato dalla rabbia, avrebbe impugnato un coltello da cucina e iniziato a colpire più volte l'altro uomo. Nonostante le ferite, è riuscito ad uscire in strada per chiedere aiuto ed è stato subito soccorso dal personale medico del 118, che lo ha trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale San Marco. Non sarebbe in pericolo di vita.

Le forze dell'ordine si sono messe dunque sulle tracce dell'aggressore: in una prima battuta presso l'abitazione dei suoi genitori adAcireale dove, però, non è stato rintracciato. In realtà il 41enne era andato a fare degli esami medici: li aveva prenotati da tempo e non voleva mancare.

E così i carabinieri del Nucleo di Fontanarossa, dopo avere individuato lo studio dove il 41enne si sarebbe recato, hanno bloccato la zona e sono riusciti ad individuarlo all’interno della sala d’attesa. Subito raggiunto, è stato arrestato e portato al carcere di Piazza Lanza.