Nantes, studente 15enne accoltella quattro compagni al liceo e ne uccide uno: fermato dai professori Il bilancio al momento è di uno studente morto e di un altro ferito in maniera grave e ricoverato in condizioni critiche. In ospedale anche altri due ragazzi le cui condizioni però non sarebbero gravi. Secondo le prime notizie, l’aggressore è uno studente del secondo anno che in mattinata avrebbe inviato una strana email ai compagni. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Antonio Palma

Aggressione mortale in classe tra giovanissimi oggi in Francia dove un ragazzo di 15 anni ha accoltellato quattro compagni di scuola in un liceo di Nantes, uccidendo uno di loro. La terribile sequenza questa mattina nel liceo privato Notre-Dame-de-Toutes-Aides, non lontano dal municipio del quartiere di Doulon, a Nantes. Il ragazzo armato di coltello è stato fermato poco dopo dai professori e dagli altri adulti presenti a scuola che lo hanno immobilizzato fino all’arrivo della polizia.

Il bilancio al momento è di uno studente morto e di un altro ferito in maniera grave. I due ragazzi sono stai soccorsi dai sanitari ma per uno di loro purtroppo non c’è stato nulla da fare. L’altro ragazzo è stato portato d’urgenza in ospedale dove è staro ricoverato in condizioni critiche. In ospedale anche altri due ragazzi le cui condizioni però non sarebbero gravi

L’allarme è scattato poco prima delle 13 ora locale di oggi giovedì 24 aprile. Sul posto sono accorse forze di polizia e ambulanze oltre ai vigili del fuoco. L'intera struttura è stata evacuata e la zona attorno alla scuola isolata mentre il giovane aggressore preso in custodia dagli agenti. Secondo le prime notizie, il giovane autore dell'accoltellamento, uno studente delle superiori, sarebbe entrato in due aule prima di commettere il fatto. L'aggressore è uno studente del secondo anno di questa scuola superiore privata. Questa mattina avrebbe inviato a tutti gli studenti della scuola, tramite l'indirizzo email, un documento in cui tracciava un quadro molto fosco della società.

È stato immobilizzato e tenuto a terra da docenti e personale scolastico in attesa dei soccorsi. Secondo le prime informazioni, nelle vicinanze, accanto ai suoi effetti personali, sono stati trovati anche due coltelli. "Siamo usciti dall'aula alle 13:00 e abbiamo visto molti studenti piangere. Non capivamo perché" ha raccontato uno studente della scuola a Ouest-France, aggiungendo: “Siamo molto scioccati. Queste cose le vediamo solo in televisione. Non pensavamo che ciò potesse accadere nella nostra scuola superiore".

"Un'aggressione con coltello è avvenuta questo pomeriggio in una scuola privata di Nantes", ha confermato la ministra dell'Istruzione nazionale sui social annunciando che si recherà sul posto con il ministro dell'Interno Bruno Retailleau.