Cassiera Pam licenziata per aver preso un detersivo da 3 euro: non tornerà al lavoro ma avrà un risarcimento

Si è conclusa con un verbale di conciliazione la vicenda della dipendente Pam di Grosseto allontanata dopo oltre trent’anni di lavoro per aver prelevato beni aziendali senza autorizzazione.

I fatti risalgono alla scorsa estate. Dopo aver terminato il suo turno di lavoro al punto vendita di via del Sabotino, la donna aveva fatto la spesa: si era presentata alla cassa mettendosi in fila e aveva pagato i prodotti e le buste per portare tutto a casa. Appena uscita dal negozio, però, una delle buste si era rotta, un flacone di detergente era finito a terra e il liquido si era sparso sull’asfalto del parcheggio.

La donna era quindi tornata nel punto vendita e aveva fatto presente l’incidente andando allo scaffale a prendere un altro flacone. La cassiera era passata di nuovo alla cassa, aveva mostrato il detersivo – del costo di 2,90 euro – e lo aveva infilato in un’altra busta. Un paio di settimane dopo l’azienda le aveva recapitato una lettera di contestazione imputandole il fatto che, al momento della seconda uscita dal negozio, non aveva pagato il nuovo flacone.

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La donna si era rivolta a Filcams Cgil – in particolare al segretario Pierpaolo Micci, che si era mosso per chiedere un’audizione a Pam senza ottenere nessun incontro. Il caso era quindi finito in tribunale ed era culminato con il licenziamento per giusta causa. La cassiera ha a quel punto presentato ricorso a questa decisione e due giorni fa le parti si sono trovate davanti al giudice Giuseppe Grosso: la lavoratrice e Pam hanno raggiunto una conciliazione. L'azienda si impegna a pagare alla ex dipendente, nel complesso, una cifra convenuta e non resa nota: l'ex dipendente e la società in cambio hanno rinunciato a ogni ulteriore atto o pretesa nei confronti l’una dell’altra.