Casa distrutta da improvvisa esplosione a Lucca, si cerca coppia sotto le macerie della villetta L'esplosione è avvenuta intorno alla mezzanotte tra sabato e domenica nel comune di Molazzana e ha ridotto in macerie un'abitazione unifamiliare nel borgo di Sassi. Sul posto le ricerche dei vigili del fuoco.

A cura di Antonio Palma

Un improvviso boato, poi il crollo che ha completamente distrutto la villetta, è la tragedia che si è consumata nelle scorse ore in Garfagnana, in provincia di Lucca, dove un’esplosione ha ridotto in macerie un’abitazione unifamiliare nel borgo di Sassi, nel comune di Molazzana. Sotto le macerie si cercano due persone considerate disperse e che non rispondono ai telefoni, si tratta di una coppia di coniugi. Sul posto stanno operando da ore i vigili del fuoco con squadre di specialisti ma con notevoli difficoltà.

L’esplosione è avvenuta intorno alla mezzanotte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre e ha generato un boato udito a chilometri di distanza. La deflagrazione ha completamente distrutto la villetta che è stata ridotta a un cumulo di macerie, come si vede dalle immagini diffuse dai pompieri di Lucca. L’allarme ha fatto scattare l’intervento immediato di Vigili del fuoco, sanitari del 118 e Carabinieri. I soccorritori sono intervenuti in forze nella zona, un'area di campagna fuori dal paese, prima spegnendo le fiamme che si sono propagate dalla deflagrazione e poi con squadre Usar esperte in ricerca sotto le macerie.

I pompieri stanno cercando una coppia di origine asiatica che aveva acquistato la casa alcuni anni fa e che vi trascorreva spesso le vacanze in Italia. Si teme che i due coniugi siano intrappolati sotto le macerie visto che non rispondono al telefono e che la loro auto è stata rinvenuta sul posto. Sul luogo dell’accaduto anche gli esperti del soccorso alpino, nuclei cinofili e droni. Le ricerche infatti sono molto complesse visto lo stato delle macerie e si scava anche a mano avanzando lentamente.

Poco lontano dalla villetta distrutta anche gli operatori sanitari del 118 pronti a intervenire. Tra le prime ipotesi sull'origine dell’esplosione si sospetta una fuga di gas che avrebbe provocato anche l'incendio.