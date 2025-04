video suggerito

Carrefour richiama precauzionalmente 25 formati di pasta: rischio allergeni non dichiarati in etichetta

A cura di Davide Falcioni

Carrefour – catena do supermercati e ipermercati francese – ha disposto il ritiro precauzionale di diversi lotti di 25 formati di pasta di semola e integrale a marchio Carrefour Classic, a causa della mancata indicazione in etichetta della possibile presenza di tracce di senape, allergene rilevante per alcune persone.

L’allerta è stata pubblicata nei canali ufficiali e riguarda tutti i lotti dei prodotti coinvolti con termine minimo di conservazione fino al 5 marzo 2027. La decisione è stata presa in via cautelativa, a tutela dei consumatori allergici alla senape.

I formati di pasta Carrefour richiamati

Questi i formati di pasta richiamati:

Bucatini 12, in confezioni da 500 grammi;

Capelli d’angelo 58, in confezioni da 500 grammi;

Conchigliette 139, in confezioni da 500 grammi;

Ditali rigati 47, in confezioni da 500 grammi;

Ditalini rigati 49, in confezioni da 500 grammi;

Fantasia di pasta 88, in confezioni da 500 grammi,

Farfalle 66, in confezioni da 1 kg e 500 grammi;

Farfalle integrali 200, in confezioni da 500 grammi;

Farfalline 68, in confezioni da 500 grammi;

Fusilli 28, in confezioni da 1 kg e 500 grammi;

Fusilli integrali 51, in confezioni da 500 grammi;

Gramigna 41, in confezioni da 500 grammi;

Mezze maniche 32, in confezioni da 500 grammi;

Mezze maniche integrali 43, in confezioni da 500 grammi;

Mezze penne rigate 145, in confezioni da 500 grammi;

Mezze penne rigate integrali 134, in confezioni da 500 grammi;

Penne rigate 20, in confezioni da 1 kg e 500 grammi;

Penne rigate integrali 137, in confezioni da 500 grammi;

Sedani rigati 44, in confezioni da 500 grammi;

Spaghetti 5, in confezioni da 1 kg e 500 grammi;

Spaghetti integrali 89, in confezioni da 500 grammi;

Spaghettini 3, in confezioni da 500 grammi;

Stelline 46, in confezioni da 500 grammi;

Tortiglioni 37, in confezioni da 1 kg e 500 grammi;

Tortiglioni integrali 70, in confezioni da 500 grammi.

Come ottenere il rimborso

La pasta richiamata è stata prodotta dall’azienda Ghigi 1870 Spa per G.S. Spa, nello stabilimento di via Giovanni Falcone 188, a San Clemente (Rimini). Carrefour invita tutti i consumatori allergici alla senape a non consumare i prodotti indicati e a restituirli al punto vendita di acquisto, dove sarà possibile ottenere il rimborso. Per coloro che non presentano allergie a questo ingrediente, la pasta risulta comunque sicura al consumo.

Per chiarimenti o ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero verde Carrefour 800 650650.