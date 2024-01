Carrefour non venderà più la Pepsi Cola perché troppo cara. Anche in Italia Il gruppo francese ha comunicato che non venderà più i prodotti del gruppo PepsiCo (anche Gatorade, 7Up e le patatine Doritos e Lay’s) nelle proprie sedi (incluse Italia, Spagna e Belgio) “a causa dei rincari inaccettabili”, ha dichiarato il portavoce dell’azienda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Carrefour non venderà più i prodotti del gruppo PepsiCo a causa dell’"aumento inaccettabile" del loro prezzo. La decisione della grande catena francese di supermercati era stata inizialmente annunciata per il mercato locale, ma stando a quanto si apprende riguarda anche i punti vendita in Italia, Spagna e Belgio.

PepsiCo è una multinazionale alimentare americana che, oltre alle note bibite alla cola, annovera tra i suoi prodotti le bevande 7Up, Gatorade, il té Lipton e le patatine Doritos e Lay's.

"Le trattative con PepsiCo sono state complesse, per usare un eufemismo. Stiamo cercando di abbassare i prezzi in linea con i trend globali ma PepsiCo invece chiede di aumentarli", ha dichiarato al Financial Times una persona a conoscenza del dossier.

Da parte sua, l'azienda USA ha spiegato di essere in trattativa da mesi con Carrefour e di voler continuare il negoziato in buona fede per riportare i suoi prodotti sugli scaffali.

L’anno scorso PepsiCo aveva alzato i prezzi all’ingrosso dei propri prodotti: fra giugno e settembre erano aumentati in media dell’11%. Quindi a novembre aveva fatto sapere ai propri investitori che gli incrementi non si sarebbero fermati con l'arrivo del nuovo anno, pur parlando di "modesti" rincari per far fronte all’aumento della domanda, che lo scorso anno ha portato il gruppo a rivedere per tre volte al rialzo le sue prospettive di profitti.

Ad ogni modo la catena di supermercati non si limiterà a bandire questi prodotti del gruppo PepsiCo: sugli scaffali vuoti infatti comparirà un cartello con la spiegazione del perché non siano presenti.

La multinazionale Usa per il momento non ha reagito all’annuncio del gruppo francese.