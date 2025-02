video suggerito

Carmen Della Gatta scomparsa, la 15enne avvistata a Padova: “Era con il fidanzato in un centro commerciale” Sarebbe stata avvistata nella giornata di ieri, giovedì 6 febbraio, in un centro commerciale di Padova Carmen Della Gatta, la 15enne scomparsa lunedì a Dormelletto. La ragazzina era in compagnia del fidanzato 22enne. L’adolescente non è ancora stata riportata a casa e chiunque abbia sue informazioni può contattare le forze dell’ordine o i numeri riportati sull’annuncio di scomparsa. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Gabriella Mazzeo

131 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carmen Della Gatta

Sarebbe stata avvistata ieri, giovedì 6 febbraio, a Carmen Della Gatta, la 15enne scomparsa a Dormelletto (Novara). Secondo quanto riferisce la mamma a Fanpage.it, la ragazzina sarebbe stata avvistata tra Padova e Mestre in compagnia del fidanzato 22enne, Davide Niccolè, mentre passeggiava in un centro commerciale.

Gli avvistamenti sono stati segnalati dai genitori della 15enne, in apprensione ormai da lunedì, giorno della scomparsa, alle forze dell'ordine che ora si sono rimesse sulle tracce della coppia.

Secondo quanto racconta la madre, l'adolescente sembrerebbe in buone condizioni di salute. La 15enne sarebbe apparsa tranquilla in compagnia del giovane.

Della Gatta si era allontanata nella mattinata di lunedì intorno alle 6.30 del mattino. La 15enne era uscita di casa per andare a prendere l'autobus che da Dormelletto avrebbe dovuto portarla a scuola in direzione Romagnano. L'adolescente ha invece lasciato il cellulare su un sedile del bus per poi scendere a Borgomanero, dove si sono poi perse le sue tracce.

La ragazza aveva già tentato la fuga una prima volta in compagnia del 22enne nel 2023: i due erano stati rintracciati a Mestre, dove avevano preso una stanza d'albergo. Tornata a casa, aveva ripreso a sentire il 22enne tramite chat.

Carmen Della Gatta, 15 anni

Niccolè era tornato nella vita della 15enne circa due settimane fa e la ragazza aveva manifestato l'intenzione con i genitori di riprendere la relazione con lui. La famiglia dell'adolescente si era mostrata contraria e così la studentessa di acconciatura della scuola Enaip di Borgosesia avrebbe programmato la fuga in compagnia del fidanzato.

Chiunque abbia informazioni su Carmen Della Gatta può contattare i familiari ai numeri di telefono riportati sull'annuncio di scomparsa, la sorella sul profilo Instagram indicato, o le forze dell'ordine che stanno portando avanti le ricerche.