Esce per andare a scuola e scompare, si cerca la 15enne Carmen Della Gatta: “È con il fidanzato 22enne” È scomparsa da lunedì a Dormelletto (Novara) Carmen Della Gatta, 15 anni, uscita di casa alle 6.30 del mattino per andare a scuola. La giovane avrebbe preso l’autobus in direzione Romagnano. Secondo i genitori, l’adolescente potrebbe essere fuggita con il fidanzato 22enne, Davide Niccolè. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

È scomparsa ormai da tre giorni Carmen Della Gatta, 15 anni, uscita di casa intorno alle 6.30 del mattino per prendere l'autobus da Dormelletto (Novara) in direzione Romagnano. L'adolescente studia acconciatura nella scuola Enaip di Borgosesia e il giorno della sua scomparsa doveva recarsi a scuola. La famiglia ha lanciato un appello sui social per ritrovarla.

La 15enne sarebbe insieme al fidanzato, Davide Niccolè. "Ha lasciato il cellulare sul bus, pensiamo sia scesa a Borgomanero . Indossava una tuta grigia e una giacca corta color ppanna, scarpe Nike bianche con un logo rosa e una borsa nera della Furla". La sorella Alessia ha fatto sapere che il ragazzo con il quale sarebbe in questo momento Carmen è invece maggiorenne.

La madre Melissa, in apprensione dopo tre giorni di ricerche, ha spiegato online che teme per la figlia, coinvolta in una relazione tossica. "Lui ha 22 anni e ha conosciuto mia figlia due anni fa. Era già fuggita con lui una volta lo scorso anno arrivando fino a Mestre dove sono intervenute le forze dell'ordine per recuperare lei e aprire un procedimento nei confronti di lui. Due settimane fa lui è ripiombato nella sua vita e lunedì è scappata di nuovo. Lui è possessivo e geloso, siamo molto preoccupati".

I familiari della 15enne hanno lasciato i loro recapiti telefonici sull'annuncio di scomparsa per permettere a chiunque abbia informazioni sulla 15enne di contattarli. È possibile contattare anche la sorella Alessia sul suo profilo Instagram e le forze dell'ordine ai numeri di emergenza.