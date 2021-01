Il 2020 è finito in tragedia per un uomo di 41 anni di Reggio Calabria che nel pomeriggio del 31 dicembre è stato investito e ucciso da una Renault Clio: stando a quanto accertato la vittima, di origini marocchine, è stata travolta in prossimità di una curva proprio in corrispondenza di uno studio veterinario. Il corpo del malcapitato è stato trascinato per una svariati metri finendo poi contro un marciapiedi ed un palo. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo e i soccorritori, tempestivamente arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso a causa delle gravissime lesioni riortate. Il conducente della Renault Clio, che si è fermato per prestare soccorso, è apparso subito sotto choc ed ha avuto anch'egli bisogno di aiuto.

Sul posto sono subito arrivate le pattuglie della Polizia municipale di Reggio Calabria, agli ordini del comandante Salvatore Zucco. Gli agenti stanno svolto in questo momento i rilievi del caso, per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Dalle indagini è emerso che il conducente della Renault Clio era un minorenne. Il ragazzo, non ancora patentato, è stato sottoposto ad interrogatorio dal procuratore della Repubblica presso il tribunale dei Minorenni ed ha ammesso le proprie responsabilità in merito al sinistro. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro giudiziario, mentre il corpo della vittima è stato trasportato all’obitorio del Gom per esssere sottoposto ad esame autoptico. Pochi minuti dopo l’incidente, sono arrivati sul posto i parenti del nordafricano ucciso. L'uomo da poco tempo aveva aperto un salone da parrucchiere a Reggio Calabria.