Cane senza guinzaglio aggredisce una donna e il suo husky: feriti gravemente padrona e animale

A cura di Eleonora Panseri

Una donna stava passeggiando con il suo husky quando lei e l'animale sono stati aggrediti e morsi da un cane di grossa taglia senza guinzaglio. È successo a Mesagne, in provincia di Brindisi, dove la vittima della violenta aggressione è stata portata d'urgenza in ospedale. Ha riportato ferite gravi e 30 punti di sutura.

L'episodio si è verificato in via Pacinotti lunedì scorso, 12 agosto, ma ne è stata data notizia soltanto oggi, 14 agosto. Gli agenti del commissariato di polizia sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e risalire alle responsabilità.

Da dati emersi durante i primi accertamenti e ora in possesso degli investigatori, il cane di grossa taglia che ha attaccato la donna e il suo siberian husky sarebbe con ogni probabilità un pitbull. L'animale non aveva il guinzaglio, si valuta anche l'ipotesi che sia sfuggito al controllo del proprietario.

La vittima è stata morsa a un braccio, riportando ferite gravi, e anche il cane che era in sua compagnia è stato ferito a una zampa e al collo.

Quello delle aggressioni di cani sciolti è un problema diffuso nel nostro Paese da Nord a Sud e per questo da diversi anni c'è chi si mobilita per richiedere controlli maggiori e pene più severe per chi ha la responsabilità di questi episodi.

Lo scorso aprile, per esempio, a Mantova un bambino di 7 anni e lo zio 32enne erano stati azzannati da un pitbull che non era al guinzaglio.

Mentre nel mese di maggio un uomo anziano era stato aggredito in strada da due pitbull senza guinzaglio, mentre passeggiava tranquillamente con il suo cagnolino a San Giorgio a Cremano (provincia di Napoli)

Sempre a maggio era toccato invece alla 25enne Chiara Ariu, educatrice cinofila nota sui social per il suo lavoro di sensibilizzazione sul tema del benessere animal. Un cane sciolto ha aggredito lei e ucciso il suo cane Milo.