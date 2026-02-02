Candelora 2026, le previsioni meteo del 2 febbraio: torna il maltempo con pioggia e neve

Le previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 2 febbraio 2026, in cui si celebra la Candelora, antica festa pagana entrata poi nella tradizione cattolica. Il tempo sarà instabile con piogge e neve a bassa quota al Nord. Al Sud sarà invece più asciutto.

Il 2 febbraio si celebra la Candelora, giorno in cui nella tradizione cattolica viene ricordata la presentazione di Gesù, “luce del mondo”, al Tempio. La ricorrenza era in precedenza un'antica festa pagana che segnava la fine della fase più dura dell’inverno.

Secondo la saggezza popolare, se il 2 febbraio il tempo è brutto, l’inverno sta per finire; se invece è soleggiato, ci aspetta ancora freddo. Cosa accadrà in questa Candelora 2026? Oggi e nei prossimi giorni continueremo ad avere sull'Italia una fase particolarmente dinamica e piovosa.

È atteso il passaggio di diverse perturbazioni, la prima in arrivo proprio tra la giornata di oggi, lunedì 2 febbraio 2026, e domani, martedì 3. Nelle regioni del Nord, avremo clima invernale con piogge e nevicate anche a bassa quota; al Sud, invece, il tempo sarà asciutto e con valori sopra alle medie stagionali.

Neve anche a bassa quota: dove cadrà

Oggi, lunedì 2 febbraio, l'ingresso di correnti instabili di origine nord-atlantica provocherà un deciso peggioramento del meteo a partire dal Nord-Ovest, dove potremmo avere nevicate a quote collinari.

In particolare, i primi fiocchi potrebbero iniziare a cadere tra la serata di lunedì 2 e la mattinata di martedì 3 febbraio fino a 200-400 metri sulle colline del basso Piemonte.

Ma anche città come Torino, Cuneo, Asti e Alessandria potrebbero imbiancarsi. Nevicate attese anche sulle località montane e di valle come Aosta, Sondrio, Trento e Bolzano.

Nuova fase di maltempo: quali saranno le zone interessate dalle piogge

Con l'arrivo della nuova perturbazione la giornata di oggi, lunedì 2 febbraio, partirà subito con un graduale peggioramento al Nord-Ovest con piovaschi intermittenti e tempo soleggiato altrove.

Nel corso del pomeriggio, ma soprattutto in serata la situazione peggiorerà ulteriormente al Nord-Ovest con piogge diffuse e le nevicate di cui abbiamo già parlato. Con il passare del tempo il meteo peggiorerà anche al Nord-Est, sulla Toscana e in Sardegna.

Avremo temperature minime vicine allo zero al Centro-Nord, anche localmente sotto in Pianura Padana; massime in calo al Nord-Ovest e nelle Alpi, in aumento invece nelle due Isole maggiori con valori lievemente sopra la media.

Che tempo farà dopo la Candelora 2026

L'instabilità dovrebbe proseguire anche nei giorni successivi. Infatti, un’altra perturbazione in risalita dal Nord Africa, la seconda del mese di febbraio, investirà quasi tutto il Paese tra la fine di martedì 3 e mercoledì 4 febbraio.

Questa sarà seguita da altri impulsi perturbati nella seconda parte della settimana, accompagnati da afflussi di masse d’aria dal medio Atlantico che contribuiranno a mantenere le temperature spesso sopra la media, specie al Centro-Sud.