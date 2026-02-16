Camion sbanda sulla A1 a Firenze e invade carreggiata opposta: tratto chiuso per ore e traffico in tilt

Il camion ha sbandato finendo contro il new jersey centrale tra Firenze sud e Incisa, fino a invadere parzialmente l’altra carreggiata. Il camionista è rimasto ferito e il tratto chiuso per ore con code di km in entrambi i sensi.

Il camion interessato dall’incidente in A1

L’Autostrada A1 è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per ore nella mattinata di oggi, lunedì 16 febbraio, a seguito di un brutto incidente stradale che ha coinvolto un camion nel tratto tra Firenze sud e Incisa all'altezza del km 311. Il mezzo pesante ha invaso anche l’altra carreggiata mandando in tilt la circolazione stradale con lunghissime code di mezzi in entrambi i sensi.

Lo schianto poco prima delle 8.30 quando, per motivi ancora tutti da chiarire, il camion ha sbandato finendo contro il new jersey centrale, che è stato distrutto, fino a invadere parzialmente l’altra carreggiata. Nel violento impatto la cabina di guida è andata completamente distrutta e il camionista è rimasto ferito anche se non fortunatamente non è in pericolo di vita.

L’uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco ed estratto dalle lamiere contorte del camion grazie a una scala appoggiata alla cabina di guida che si è girata su sé stessa. L'uomo è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno stabilizzato e trasportato in ospedale.

Fortunatamente non ci sono altri veicoli coinvolti ma, come ha comunicato Autostrade per l'Italia, si è resa necessaria la chiusura del tratto in entrambe le direzioni di marcia anche a causa della perdita del carico. Il tratto dell’autostrada A1 interessato è stato riaperto solo dopo le 10 ma con lunghe code di traffico ancora da smaltire.

Al momento, in direzione sud, si registrano 6 km di coda a partire da Firenze sud. In direzione nord, si registrano 5 km di coda a partire da Valdarno. A chi è diretto verso Roma, solo per i veicoli leggeri e per le brevi percorrenze, si deve uscire a Firenze sud e dopo aver percorso la viabilità ordinaria rientrare in autostrada ad Incisa. Per le lunghe percorrenze, dopo l'uscita obbligatoria di Firenze sud, dove si è formata una coda di 1 km di coda, ma si consiglia di anticipare a Firenze Impruneta, seguire per Siena, prendere il Raccordo Siena-Bettolle con rientro in autostrada a Valdichiana.

Per coloro che sono diretti verso Firenze, per le lunghe percorrenze, uscire a Valdichiana, prendere il raccordo Siena-Bettole in direzione Siena con rientro in autostrada a Firenze Impruneta. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso