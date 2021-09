Camion contro autocarro in A4, grave il conducente. Code fino a 11 km: carreggiata coperta di cereali Incidente sull’Autostrada A4 Padova-Venezia. Un camion carico di cereali si scontra con un autocarro. Il conducente del mezzo pesante resta incastrato nelle lamiere della cabina guida e poi viene trasportato in ospedale in codice rosso. Code e caos per 11 chilometri sul tratto coinvolto per operazioni di soccorso.

A cura di Mariafrancesca Stabile

Questa mattina, poco prima delle 8.00, si è verificato un incidente che ha coinvolto un autocarro e un camion, al chilometrò 371 dell’autostrada A4 Padova-Venezia, in direzione Milano. Il conducente dell’autocarro coinvolto nell’impatto è rimasto gravemente ferito. Illeso, invece, l’autista del camion.

Il conducente incastrato tra le lamiere

Il conducente di un autocarro è rimasto incastrato nella cabina guida del mezzo, a seguito del forte impatto contro un camion che trasportava cereali. Rimasto ferito gravemente, è stato portato all’ospedale di Padova in codice rosso, dal Servizio sanitario di Urgenza ed Emergenza (SUEM). L’incidente si è verificato nel tratto stradale compreso tra il bivio con la A57 e quello con la A13, in corrispondenza dello svincolo che conduce all’area di servizio di Arino Ovest.

Le operazioni di soccorso dopo l'impatto camion-autocarro

Sul posto, oltre alla Polstrada che sta indagando sulla dinamica e le cause dell’incidente, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Mestre, il Suem 118, il soccorso meccanico e il personale di Concessioni Autostradali Venete, coordinato dal Centro operativo. I pompieri sono arrivati sul luogo in cui si è verificato l’impatto, con una squadra di 7 operatori e due automezzi, tra cui un’autogrù. Hanno liberato il conducente dell’autocarro, rimasto incastrato nella cabina guida e provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti nello scontro grazie all’uso di cesoie, divaricatori e martinetti idraulici.

Rallentamenti e code di 11 km dopo l'incidente

A causa delle operazioni di soccorso, si sono formate code di 11 chilometri. Si prevede che, per lo svolgimento delle attività di pulizia del manto stradale, per la presenza dei due mezzi incidentati in carreggiata e per la perdita del carico di cereali del camion coinvolto nell’impatto, la coda aumenterà, coinvolgendo i mezzi che stanno percorrendo il tratto in direzione Milano sia in A4 che in A57. Si stanno verificando rallentamenti anche nella carreggiata opposta, in direzione Trieste.