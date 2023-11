Caltanissetta, auto travolge due scale e fa precipitare operai da tre metri: feriti Un automobilista ha travolto due scale a pioli facendo cadere due operai che sono rimasti feriti. È accaduto ieri pomeriggio a Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta.

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

Un automobilista ha travolto due scale a pioli facendo cadere due operai che sono rimasti feriti. È accaduto ieri pomeriggio a Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta. I carabinieri sono intervenuti in via Gorizia, dove poco prima un 56enne, a bordo della propria autovettura lancia Delta, aveva colpito accidentalmente due scale a pioli poggiate sulla strada, sulle quali si trovavano due operai di 30 e 27 anni, entrambi dipendenti di una ditta di Capo d'Orlando (Messina) che erano intenti ad effettuare alcune riparazioni ad una scatola elettrica, situata all'altezza di tre metri. I due sono precipitati procurandosi ferendosi agli arti. Sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato i due feriti all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove sono stati sottoposti a cura medica e accertamenti diagnostici, e dimessi con 30 giorni di prognosi.

Al 31 agosto in Italia 657 morti e 383mila infortuni sul lavoro

Circa un mese fa l‘Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) ha aggiornato la conta delle vittime nel 2023: al 31 agosto i morti erano 657 e più di 383mila denunce di infortunio. I dati mostrano un quadro leggermente migliore di quello del 2022. Nei primi otto mesi del 2023 sono state registrate 383.242 denunce di infortunio, un numero in calo del 20,9% rispetto allo stesso periodo del 2022 e dell’8,1% rispetto al 2019 pre-pandemico. I decessi sul lavoro sono invece 20 in meno rispetto al periodo gennaio-agosto dello scorso anno. Gli infortuni mortali accertati avvenuti fuori dell’azienda sono 365, pari a circa il 60% del totale (45 casi sono ancora in istruttoria). Gli incidenti plurimi, che hanno cioè causato la morte di più lavoratori, sono stati 19 per un totale di 46 decessi, 44 dei quali stradali. Il rapporto evidenzia anche che sono aumentate le denunce di malattie rispetto al 2022.