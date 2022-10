Cade in una cisterna per la raccolta dell’acqua piovana e muore annegata Una donna di 74 anni è stata trovata morta in una cisterna per la raccolta di acqua piovana a Martina Franca (Taranto).

A cura di Gabriella Mazzeo

Una donna di 74 anni originaria di Ceglie Messapica (Brindisi) è stata trovata morta all'interno di una cisterna per la raccolta di acqua piovana nelle campagne nel territorio di Martina Franca (Taranto). Secondo le prime informazioni sul caso, la donna sarebbe caduta all'interno della cisterna e morta per annegamento.

Sul suo cadavere non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. Sul posto sono intervenuti per il recupero del corpo i vigili del fuoco. I carabinieri della Compagna di Martina Franca, invece, si occuperanno dei rilievi del caso per accertare le dinamiche dei fatti.

Sono ancora pochissime le informazioni disponibili su quanto avvenuto. Saranno le forze dell'ordine ad accertare la natura del decesso, ma dai primi rilievi sembra che sul corpo della 74enne non vi siano segni di violenza. Chi indaga esclude per il momento una morte violenta causata da terze persone. Si propende per la pista dell'incidente le cui dinamiche però dovranno essere ricostruite tramite indagine.

La 74enne infatti potrebbe essere scivolata cadendo poi nella cisterna per la raccolta di acqua piovana. L'anziana sarebbe affogata senza riuscire a chiedere aiuto.

Gli agenti intendono però seguire tutte le possibili strade investigative e per ora stanno lavorando anche per scavare nella vita privata della donna. Lo scopo è capire cosa abbia fatto poco prima del decesso e quali fossero le sue frequentazioni nella vita di tutti i giorni.

Altro nodo ancora da sciogliere è quello del ritrovamento del corpo. Non è infatti chiaro se sia avvenuto in seguito a una segnalazione o per puro caso. I periti delle forze dell'ordine sono al lavoro per risalire al momento del decesso della donna, della quale per ora non si conosce l'identità.Questo permetterà di capire da quanto tempo il cadavere si trovasse nella cisterna per la raccolta di acqua piovana