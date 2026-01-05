Cade in un autocompattatore mentre lavora, 65enne muore schiacciato: tragedia nel Padovano

Incidente mortale sul lavoro a Borgoricco (Padova), dove un uomo di 65 anni è caduto nell’autocompattatore che stava manovrando ed è rimasto schiacciato. Inutili i soccorsi, troppo gravi le ferite riportate. Indagini in corso.

Tragico incidente sul lavoro oggi, lunedì 5 gennaio, a Borgoricco (Padova), dove un uomo di 65 anni è morto dopo essere caduto in un autocompattatore che guidava e stava manovrando. L'incidente è accaduto verso le 13 alla Rizzato Calzature.

Per l'uomo, com mansioni di autotrasportatore, sono state fatali le ferite riportate, nonostante il rapido intervento del Suem 118 e dei vigili del fuoco. Sul posto anche i Carabinieri e i tecnici dello Spisal dell'Ulss 6 Euganea per le indagini di competenza.

Il 65enne è stato dichiarato morto sul luogo dell'incidentredal medico legale. Ai tecnici dello Spisal è affidato il compito di chiarire i dettagli di quanto accaduto, l'esatta dinamica, e accertare eventuali responsabilità.

Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, riportano i quotidiani locali. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale a disposizione per l’eventuale autopsia mentre l’attività all’interno dell’azienda è stata sospesa e il punto in cui è avvenuto l’incidente posto sotto sequestro, si legge sul Corriere del Veneto.

"Non è trascorsa neanche una settimana dall'inizio del nuovo anno e il Veneto piange già il primo morto sul lavoro del 2026. Pur non conoscendo l'esatta dinamica di quanto accaduto, ci colpisce che si trattasse di una persona di 65 anni, il che presuppone una sicura esperienza", ha dichiatato il segretario generale di Uil Veneto Roberto Toigo, commentando l'incidente.

Che aggiunge: "Stringendoci ai familiari e ai colleghi della vittima, chiediamo che la sicurezza sul lavoro sia la priorità del 2026 per tutte le parti in causa: istituzioni, aziende, addetti ai controlli, associazioni datoriali e sindacati. Facciamo in modo, ognuno per quanto di propria competenza, che il nuovo anno non sia funestato da una sequenza drammatica di morti sul lavoro".