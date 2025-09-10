Cade in monopattino mentre è con gli amici e batte la testa a terra: 15enne in coma. Non indossava il casco

Un 15enne è finito in coma dopo aver battuto la testa in seguito a una caduta dal monopattino. L’adolescente non indossava il casco al momento dell’impatto con l’asfalto. Gli amici che erano con lui hanno tentato il primo soccorso, allertando subito il 118.

È in gravi condizioni l'adolescente che nella giornata di ieri, martedì 9 settembre, si è schiantato in monopattino a Valdobbiadene. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il giovane avrebbe cercato di salire su un marciapiede di circa 20 centimetri con il monopattino e così ha perso il controllo del mezzo, cadendo a terra.

Il ragazzino non indossava il casco e ha riportato gravi lesioni dopo aver battuto violentemente la testa a terra. Gli altri adolescenti che erano con lui hanno lanciato l'allarme, chiamando l'ambulanza sul posto. In poco tempo si sono radunati attorno al 15enne anche alcuni adulti che hanno cercato di prestare soccorso e di monitorare la situazione in attesa dell'arrivo del personale medico.

Il 15enne è stato preso in carico dai sanitari del Suem 118 con l'ambulanza. Vista la gravità della situazione, l'adolescente è stato caricato nell'elicottero di Treviso Emergenza per il trasferimento in reparto. Il ragazzino è stato intubato e trasportato d'urgenza all'Ospedale Ca' Foncello di Treviso.

Secondo quanto ricostruito, il 15enne stava girando in monopattino con alcuni amici e al momento di salire sul marciapiede avrebbe perso il controllo del mezzo, battendo la testa sull'asfalto. Secondo alcuni testimoni, capita spesso che gli adolescenti si riuniscano in bici o in monopattino nei pressi del supermercato della zona perché qui nelle ore pomeridiane vi è meno gente.

Non sono note informazioni sullo stato di salute del 15enne, ricoverato in ospedale in seguito alla caduta dal monopattino. Il ragazzino sarebbe attualmente in coma, ma non sono state diffuse altre notizie sul suo bollettino medico. Dopo essere stato soccorso, è stato trasferito presso l'ospedale di Treviso dove è poi rimasto intubato.

Al fianco del 15enne vi sono i familiari che, informati dell'accaduto, hanno subito raggiunto l'ospedale.