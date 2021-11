Cade da un’impalcatura mentre taglia un ramo: morto un uomo a Jesolo Gianpaolo Zanusso, 65 anni, è morto ieri a Jesolo dopo essere caduto da un’impalcatura mentre tagliava il ramo di un albero nel giardino della sua abitazione.

A cura di Davide Falcioni

Gianpaolo Zanusso, un 65enne di Jesolo, è morto ieri dopo essere caduto da un’impalcatura. L’incidente domestico è avvenuto intorno alle 14 in via Colombo: stando alle prime informazioni l'anziano era impegnato in alcuni lavori di sistemazione del giardino quando, mentre tagliava il ramo di un albero, ha perso l’equilibrio ed è scivolato, precipitando da una piccola impalcatura che aveva installato per realizzare dei lavori domestici e di giardinaggio.

Stando a quanto accertato Zanusso sarebbe precipitato da un’altezza di circa 4 metri: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, immaginando in un primo momento che fosse necessario solo mettere in sicurezza il cortile dato che l’arbusto era caduto lungo la carreggiata della strada. Quando sono arrivati sul posto invece i pompieri hanno trovato l’uomo a terra e hanno richiesto l’intervento di un'ambulanza. I sanitari arrivati in via Colombo hanno subito constatato che era ormai troppo tardi per tentare qualsiasi manovra di rianimazione, constatando il decesso del pensionato. Sul posto anche lo Spisal per verificare se l’uomo stesse svolgendo un’attività lavorativa oppure hobbistica e se l’attrezzatura fosse di sua proprietà, tuttavia sembra abbastanza chiara la dinamica e che si sia trattato di un incidente domestico e non invece di un incidente sul lavoro. Per i rilievi si sono recati nel cortile dell’abitazione anche gli agenti della polizia locale di Jesolo. Sebbene se ne parli molto poco gli incidenti domestici sono circa 4 milioni ogni anno, e talvolta l'esito è letale. La percentuale che riguarda gli incidenti domestici relativi al "fai da te" – come nel caso di Zanusso – è oltre il 16%.