video suggerito

Cade da 10 metri di altezza mentre lavora in un cantiere, morto il 39enne Mario Ricci a Genova È morto il 39enne Mario Ricci precipitato nella giornata di ieri da un cantiere a Genova. L’uomo è caduto da un’altezza di 10 metri ed è deceduto presso l’ospedale Policlinico San Martino. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

È morto il 39enne Mario Ricci, l'operaio caduto ieri da un'altezza di circa 10 metri in un cantiere a Genova. La direzione sanitaria dell'ospedale Policlinico San Martino ha informato che è terminata l'osservazione per morte encefalica e che è quindi ufficiale il decesso dell'operaio. L'uomo era stato ricoverato subito dopo l'accaduto presso il Policlinico San Martino in rianimazione.

Ricci era caduto da un'altezza di circa 10 metri nella giornata di ieri, mercoledì 3 ottobre, mentre lavorava in un cantiere di Genova. L'operaio stava lavorando alla costruzione della nuova ludoteca del Parco del Ponte, tra via Argine Polcevera e via Perlasca a Rivarolo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con l'auto medica, i carabinieri, i vigili del fuoco e gli ispettori della Asl3. L'operaio sarebbe andato in arresto cardiaco, ma i medici sono riusciti a rianimarlo e lo hanno portato in codice rosso all'ospedale San Martino dove in queste ore è deceduto.

Secondo quanto ricostruito, al momento dell'incidente l'operaio stava camminando all'indietro mentre con un collega stava trasportando una griglia. Quando è arrivato su una delle tavole che avrebbero dovuto chiudere il "buco" del vano ascensore, questa ha ceduto e lui è precipitato nel vuoto. Il vano, inoltre, non era protetto dalle griglie che si dovrebbero installare per evitare cadute di questo genere.

La procura ha aperto un fascicolo, per ora contro ignoti. Sul luogo dell'incidente hanno effettuato un sopralluogo il pm Giuseppe Longo e il procuratore aggiunto Francesco Pinto, a capo del pool di magistrati cha si occupano della sicurezza sul lavoro. Adesso ci sarà da stabilire eventuali responsabilità tra i gestori di appalti e subappalti dei lavori nel cantiere. Esclusa la responsabilità penale del committente, il Comune di Genova.