Cade a terra e batte la testa durante una rissa in Sardegna: morto il 28enne Giuseppe Mannoni Giuseppe Mannoni, il 28enne di Thiesi coinvolto in una rissa avvenuta in un parcheggio in Sardegna, era stato operato e ricoverato all’ospedale San Francesco di Nuoro. Il giovane è deceduto nella serata di martedì 3 settembre. Ora potrebbe aggravarsi la posizione dell’amico che lo avrebbe spinto facendogli sbattere la testa a terra durante la lite. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Giuseppe Mannoni, 28 anni

Giuseppe Mannoni, il 28enne di Thiesi coinvolto in una rissa avvenuta nella notte di martedì 27 agosto in un parcheggio poco distante dal Phi Beach, locale di Baja Sardinia, era stato operato d'urgenza all'ospedale San Francesco di Nuoro. Il giovane purtroppo è morto ieri, martedì 3 settembre, nel reparto di Rianimazione del nosocomio.

Il 28enne, che era in coma farmacologico, per quasi una settimana aveva lottato tra la vita e la morte dopo l'operazione d'urgenza per un ematoma cerebrale. I genitori hanno dato l'autorizzazione alla donazione degli organi, riporta l'Unione Sarda.

Ora la posizione dell'amico che, secondo i primi riscontri dei Carabinieri del Reparto territoriale di Olbia, lo avrebbe spintonato o colpito al culmine di una discussione iniziata mentre Mannoni e i suoi compagni andavano via dal locale dopo una serata di bagordi, potrebbe aggravarsi. L'accusa sarebbe omicidio preterintenzionale.

L'arrivo dei soccorsi e l'intervento per ridurre l'ematoma cerebrale

Dopo essere caduto e avere battuto la testa, Mannoni era stato soccorso da un'ambulanza del 118 e accompagnato al Pronto soccorso di Olbia. Qui era stato visitato e lasciato in osservazione nell'attesa di esami più approfonditi. Lui però era andato via, era tornato nella sua casa a Thiesi dove il giorno successivo era stato male.

Era stato quindi accompagnato all'ospedale di Ozieri e i medici gli avevano riscontrato un esteso ematoma cerebrale. Era stato immediatamente trasferito nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di Nuoro, dove era stato sottoposto d'urgenza all'intervento chirurgico per ridurlo.

Il cordoglio di amici e conoscenti

Sui social sono tanti i messaggi di cordoglio di amici, parenti e conoscenti. "Questa notizia ha lasciato un grande dispiacere in tutto il paese", ha detto alla Nuova Sardegna il sindaco di Thiesi Gianfranco Soletta.

"Tra l’altro siamo parenti, era figlio di mio cugino di primo grado. Ho poco da dire, tutti speravamo in un epilogo diverso e lo abbiamo fatto fino all’ultimo. Sto leggendo tanti messaggi sui social, così come li ho letti in questi giorni. Racchiudevano speranze. Purtroppo non è andata così".

"Ciao Peppe! Per quel poco che ti ho conosciuto sei stato sempre gentile, cortese e disponibile. Un ragazzo molto educato, e molto umile. Ti ho visto qualche giorno fa ballare in quella storia, ma non avrei mai immaginato che sarebbe stata l’ultima", ha scritto invece in un post su Facebook di un’amica.

"Mi dispiace davvero tanto! Faccio le mie condoglianze a tutta la famiglia Mannoni. – aggiunge – Che Dio vi dia conforto! E tu, caro Peppe, che Dio abbia pietà della tua anima".