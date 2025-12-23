Cadavere sui binari a Mogliano Veneto, treni sospesi sulla linea Venezia-Trieste

Il traffico ferroviario è stato sospeso sulla linea Venezia-Trieste per il ritrovamento di una persona deceduta a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso. È stato richiesto l'intervento dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti previsti. Secondo quanto riporta il sito di Trenitalia, è interessato un Treno dell'Alta Velocità tra Gorizia Centrale e Napoli Centrale. Si tratta del FR 9409 Gorizia Centrale (6.12) – Napoli Centrale (14.03).

Stando alle informazioni di Infomobilità di Trenitalia, treni Alta Velocità e Regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni. L'Autorità Giudiziaria sta svolgendo accertamenti in seguito al ritrovamento del cadavere.

I passeggeri diretti a Napoli Centrale sono stati instradati sul percorso alternativo da Treviso via Castelfranco. Il convoglio FR 9409 non fermerà a Venezia Mestre. I viaggiatori diretti a Venezia Mestre invece potranno utilizzare i primi treni utili indicati dal personale di Assistenza clienti di Trenitalia. Chi parte da qui, potrà usare il treno FR 9411 Venezia Santa Lucia (9.26) – Roma Termini (13.30) fino a Roma Termini.

In aggiornamento