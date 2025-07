Cadavere riemerge dalle acque del Brenta, l’allarme lanciato dai pescatori: “È di un uomo e ha uno zaino”

Immagine di repertorio.

Giallo a Curtarolo, in provincia di Padova, dove questa mattina è stato recuperato il cadavere di un uomo dalle acque del Brenta. A lanciare l'allarme sono stati alcuni pescatori, impegnati in una battuta di pesca, che hanno scorto il corpo senza di vita tra i rami del fiume in zona Santuario della Madonna di Tessara. Stando alle prime informazioni disponibili, si tratterebbe di un uomo, che è stato rinvenuto con il volto e le braccia rivolte verso l'acqua e uno zainetto a tracolla.

Le operazioni di recupero del corpo non sono state semplici, si è alzato in cielo anche l'elicottero del 115 per avere una visione più completa dell'area da monitorare, ma alla fine la salma è stata portata a riva. sul posto, oltre alle forze dell'ordine, anche il sindaco di Curtarolo, Martina Rocchio, e il consigliere regionale Luciano Sandonà, mentre la circolazione nella zona è rimasta bloccata per qualche ora.

Un primo esame esterno condotto dal medico legale non ha rilevato segni di violenza, suggerendo che il corpo potrebbe essere rimasto in acqua per un periodo prolungato. Non si esclude dunque che possa essersi trattato di un gesto volontario, o che l'uomo abbia avuto un malore, oppure che sia stato un incidente. Tutte le ipotesi, dunque, restano aperte: indagini sono in corso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo e per dare un nome e un volto a quel cadavere.

Il pubblico ministero di turno – come riporta la stampa locale – è stato informato e ha autorizzato la rimozione del corpo, che è stato trasferito all'istituto di medicina legale dell'ospedale di Cittadella per ulteriori accertamenti.