Cadavere di donna trovato sepolto in un terreno a Terni: indagini in corso, disposta l’autopsia

Il cadavere di una donna, probabilmente morta da tempo, è stato trovato sepolto nel terreno adiacente a un’abitazione nella zona di Arrone, in provincia di Terni, in Umbria. Sono in corso indagini coordinate dalla Procura, si ipotizza l’occultamento di cadavere. Per ora nel fascicolo non ci sarebbero indagati.
A cura di Eleonora Panseri
Tragica scoperta in provincia di Terni, dove il cadavere di una donna, probabilmente morta da tempo, è stato trovato sepolto nel terreno adiacente a un'abitazione nella zona di Arrone.

La scoperta è avvenuta in località Caroci, vicino al confine con la provincia di Rieti e a poca distanza dal lago di Piediluco. Il corpo era vicino a una casa isolata, parzialmente sepolto e in avanzato stato di decomposizione.

A quanto si apprende, sono in corso indagini, coordinate dal sostituto procuratore Raffaele Pesiri, che al momento ipotizza l'occultamento di cadavere. Per ora nel fascicolo non ci sarebbero indagati, come confermano fonti interne alle indagini a Fanpage.it.

Secondo quanto è stato riferito, i magistrati umbri hanno disposto accertamenti per chiarire le cause della morte della donna, che potrebbe avere una settantina d'anni, e da quanto tempo sia avvenuta.

L'identità della 70enne non è ancora nota ma, a quanto si apprende, gli investigatori avrebbero già delle ipotesi che potrebbero essere confermate o smentite dai successivi esami.

Alcuni quotidiani locali riportano che potrebbe trattarsi di una donna residente nell'abitazione vicina al terreno dove è stato rinvenuto il corpo e ricoverata nell’agosto 2024 per non meglio specificati problemi di salute.

Il ritrovamento sarebbe avvenuto a seguito di una segnalazione fatta da un appartenente del nucleo familiare della donna.  Invece, sui motivi per cui è stata sepolta nel luogo del ritrovamento, rimangono tutt'ora ignoti. 

Il corpo è stato recuperato alla presenza del medico legale Massimo Lancia. Nelle prossime ore l'autorità giudiziaria procederà formalmente a disporre l'autopsia, non appena acquisiti i primi atti d'indagine. 

L'esame autoptico sarà determinante per chiarire se il decesso sia avvenuto per cause naturali o in altre circostanze.

