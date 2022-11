Cadavere di donna nel congelatore, orribile scoperta dei carabinieri a Ceglie Messapica La macabra scoperta è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, martedì 22 novembre, in un terreno alla periferia di Ceglie Messapica, cittadina dell’entroterra Brindisino. Portato in caserma il figlio della donna per essere interrogato.

A cura di Antonio Palma

Una orribile scoperta è avvenuta nelle scorse ore nel Brindisino. All'interno di una cella frigorifera tra le campagne è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna. La macabra scoperta è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, martedì 22 novembre, intorno alle 15 in un terreno alla periferia di Ceglie Messapica, cittadina dell'entroterra Brindisino.

Sul posto, in contrada Galante Menzella, alla periferia della cittadina, sono accorsi i carabinieri della locale stazione, seguiti poi da quelli del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni. I militari hanno subito avviato i primi accertamenti investigativi per accertare i fatti.

La vittima è una donna anziana di 80 anni che sarebbe stata trovata rannicchiata in un congelatore in una masseria tra le campagne di Ceglie. I militari dell'arma che stanno indagando sul caso, hanno portato in caserma il figlio della donna che era presente nella casa e sarà interrogato in queste ore presso la caserma della Compagnia dei Carabinieri di San Vito per fare luce su quanto accaduto.

Al momento però non ci sono persone indagate. I carabinieri coordinati dal pubblico ministero Mauron Gallone, della procura di Brindisi, non escludono un omicidio ma i contorni della vicenda tutti da chiarire.

Sul posto, una zona di aperta campagna con alcune masserie sparse, anche i Vigili del Fuoco. Informato anche il pm di turno del tribunale di Brindisi e sul posto si recherà anche il medico legale per un primo esame esterno del corpo. Sicuramente sul corpo sarà poi disposta l'autopsia che dovrà chiarire esatte cause di morte della pensionata e soprattutto a quando risale il decesso.

Nella tenuta di campagna in cui è stata fatta la scoperta sono stati trovati anche quattro cani che saranno trasferiti ora in un canile.