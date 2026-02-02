Cacciatori trovati morti sui Nebrodi, prende forza l’ipotesi del ‘quarto uomo’: “Nessuno dei tre si è ucciso”

Vanno avanti le indagini sul caso dei tre cacciatori, Antonio Gatani, 82 anni, e i due fratelli Davis, 26, e Giuseppe Pino, 44, trovati morti in un bosco nel Messinese. Eseguite le autopsie. Stando a quanto emerso, nessuno dei tre si sarebbe tolto la vita.

I tre cacciatori trovati morti: Antonio Gatani, 82 anni, i due fratelli Giuseppe, 44, e Davis Pino, 26.

Proseguono a ritmo serrato le indagini sul caso dei tre cacciatori, Antonio Gatani, 82 anni, e i due fratelli Davis, 26, e Giuseppe Pino, 44, trovati morti in un bosco di contrada Caristia, a Montagnareale, nel Messinese, lo scorso 28 gennaio.

Sabato 31 gennaio sono state eseguite dai medici legali Alessio Asmundo e Giovanni Andò le autopsie sui tre cadaveri, rinvenuti da un passante, un giovane motociclista, che è stato il primo a lanciare l'allarme.

L'esame autoptico ha fornito prime indicazioni agli inquirenti che attendono nelle prossime ore i risultati delle analisi balistiche svolte dai Carabinieri del Ris (Reparto investigazioni scientifiche) che potrebbero ulteriormente chiarire il quadro dell'accaduto.

Nelle scorse ore sono stati rimandati a data da destinarsi i funerali dei tre cacciatori. Alle famiglie è stato comunicato che i corpi devono rimanere a disposizione dell'autorità giudiziaria, che non ha concesso il nulla osta, per svolgere ulteriori approfondimenti.

Le indagini dei carabinieri, coordinati dalla procura di Patti, diretta dal procuratore Angelo Vittorio Cavallo, stanno cercando di far luce su diversi aspetti.

Dopo aver escluso la matrice mafiosa e da quanto emerso finora, sembra che stia perdendo consistenza l'ipotesi dell'omicidio-suicidio, mentre si rafforzerebbe quella della presenza di un quarto uomo quella mattina nel bosco.

Stando a indiscrezioni emerse nelle scorse ore, e riportate dal quotidiano La Sicilia, nessuno dei tre si sarebbe ucciso e nessuno presenterebbe colpi d'arma da fuoco alle spalle.

Gli inquirenti hanno ascoltato un uomo che al momento non risulta indagato e che aveva accompagnato Gatani a caccia. Non sono stati diffusi dettagli su quanto ha riferito agli investigatori né sul perché non abbia dato subito l’allarme.

Tutto è ancora da chiarire e l'inchiesta resta ancora contro ignoti. Intanto, chi indaga sta portando avanti anche gli accertamenti sul luogo del ritrovamento.