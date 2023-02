Brownie senza lattosio richiamati per presenza di latte: l’avviso del Ministero della Salute L’avvertenza è valida per chi è allergico al latte o prodotti a base di latte a cui si raccomanda di non consumare assolutamente il prodotto ma di riportarlo al punto vendita dove è stato acquistato.

A cura di Antonio Palma

Una serie di avvisi di richiamo di prodotti alimentari sono stati lanciati da ministero della Salute per possibile presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. Ad essere interessati dal ritiro dai negozi alcuni lotti di brownie e rownie al cioccolato fondente, venduti con etichette Senza Lattosio ma in realtà con possibile presenza di latte e dunque con possibile rischio per gli allergici.

Nel dettaglio, si tratta di brownie al cioccolato fondente vendute con etichetta "Senza lattosio e senza glutine ‘Fatto a mano’" da Eurochef Italia Italia spa che li produce e confeziona nel proprio stabilimento di Sommacampagna, in provincia di Verona. Si tratta di prodotti in genere venduti nei supermercati del grande distribuzione, come Carrefour che a sua volta ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore.

I brownie al cioccolato fondente richiamati son quelli con il numero di lotto 43632 e i termini minimi di conservazione dal 24/02/2023 al 04/03/2023. Per quanto riguarda i brownie il richiamo riguarda i lotti 4363, con termine minimo di conservazione fissato al 24/02/2023, e 30183, con termine minimo di conservazione fissato 27/02/2023. In tutti i casi l'avvertenza è valida per chi è allergico al latte o prodotti a base di latte a cui si raccomanda di non consumare assolutamente il prodotto ma di riportarlo al punto vendita dove è stato acquistato. Il prodotto invece può essere consumato senza rischi dalle persone che non sono allergiche alle proteine del latte.

Un serie di richiami per presenza di allergeni non dichiarati sono stati emessi anche per diversi lotti di Minestrone Bonduelle surgelato. Bonduelle infatti che ha richiamato bene lotti di minestrone ricco con passato per la presenza di sedano non dichiarato in etichetta. Il prodotto in questione è venduto in buste da 750 grammi con tutte le date di scadenza comprese tra 09/2023 e 11/2024 e i seguenti numeri di lotto: 37194895, 37096262, 37330171, 37572808, 37572807, 37684255, 37472809, 37684256, 37353790, 37353789, 37353788, 37684257, 38356838, 38684333, 38705920, 38900518, 18900517, 38900519, 40357992, 40357990, 40357991, 40972454, 40972455, 40972456, 41075262, 41075263, 41075264, 41091313, 41091310, 41091311, 41091312, 41772723, 41604865, 41604863, 41604864, 41652948 e 41652947.