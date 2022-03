Brindisi, aggredisce la moglie dopo una lite e le cava un occhio davanti ai figli: arrestato Ha aggredito la moglie e le ha cavato un occhio davanti ai figli minorenni nella loro abitazione di Carovigno, in provincia di Brindisi. Proprio i due ragazzi hanno chiamato il 118 e i carabinieri per fornire soccorso alla madre. L’uomo è stato arrestato.

A cura di Gabriella Mazzeo

Ha aggredito la moglie e le ha cavato un occhio con le dita. L'aggressione brutale è avvenuta in un'abitazione di Carovigno, purtroppo alla presenza di minori. Dopo una lite, l'uomo ha preso la compagna per i capelli e poi si è avventato sul suo viso. I figli, svegliati dalle urla della madre, hanno chiesto l'intervento del 118. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni. Le lesioni riportate hanno compromesso l'uso dell'occhio sinistro. Dopo l'aggressione, l'uomo è stato rintracciato dai carabinieri e arrestato.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe cercato di far perdere le sue tracce dopo l'accaduto, ma è stato individuato in poco tempo dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni. L'aggressione sarebbe arrivata al termine di una lite, quando l'uomo ha trascinato per i capelli la compagna colpendola in viso più volte. Durante la colluttazione, poi, si è avventato sul suo viso, compromettendo per sempre l'uso dell'occhio sinistro alla moglie. La donna è stata subito ricoverata in ospedale, ma purtroppo i medici non hanno potuto fare niente per l'occhio danneggiato. Secondo le forze dell'ordine, l'aggressione brutale è durata diversi minuti prima che i due figli minorenni intervenissero e chiamassero le forze dell'ordine. I due hanno assistito a una scena terribile, svegliati dalle urla della madre. La donna è tuttora ricoverata in prognosi riservata in ospedale. I tempi previsti per la dimissione sono molto lunghi e resterà ancora sotto osservazione dei medici per diverso tempo.

L'uomo, ora in carcere a Brindisi, sarà nuovamente interrogato sull'accaduto per appurare con precisione le dinamiche dell'aggressione. Le forze dell'ordine ascolteranno anche il racconto della vittima appena starà meglio e sarà in grado di spiegare i fatti. Sconvolta l'intera comunità di Carovigno.