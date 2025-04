video suggerito

Brilla la Luna piena in Bilancia il 13 aprile 2025: riflettiamo sul nostro rapporto con l’altro Domenica 13 aprile 2025 ci sarà la Luna piena nel segno della Bilancia: un momento per riflettere sull’equilibrio tra il nostro ego e l’espressione emotiva di chi abbiamo di fronte. Ariete, Bilancia, Cancro e Capricorno saranno i segni più toccati. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alle ore 2:22 di domenica 13 aprile 2025 ci sarà la Luna piena in Bilancia, un segno d'aria che é il settimo dello zodiaco. Come sempre i giorni di Luna piena, direi 48 ore in tutto, scatenano la nostra emotività e ci portano ad agire, ad esprimere i nostri bisogni, a non trattenere quelle che sono le nostre forze più intime ed emotive. Ovviamente in questo caso saranno coinvolti di più i segni zodiacali cosiddetti cardinali, ovvero che iniziano le quattro stagioni: Ariete, Bilancia, Cancro e Capricorno.

Quando parliamo di Luna piena, dobbiamo sempre considerare l'asse tra il Sole e la Luna che si trovano perfettamente opposti nel cerchio dello zodiaco e in questo caso, consideriamo il Sole a 23° del segno dell'Ariete che si oppone perfettamente alla Luna a 23° del segno della Bilancia. I due segni zodiacali coinvolti, Ariete e Bilancia, esprimono la relazione tra l'io e l'altro: in questo caso ad essere amplificate sono le emozioni che noi mettiamo nelle mani degli altri, delle quali cerchiamo conferma e approvazione. Consideriamo proprio questo e cerchiamo di comprendere quanto nella nostra vita questo aspetto sia in equilibrio oppure no.

Gli antichi abitanti delle Americhe chiamavano questa Luna piena nel segno della Bilancia anche "Luna piena rosa", facendo riferimento al muschio rosa, un fiore simile alle ortensie che fiorisce in America proprio in questo periodo.

Leggi anche L’oroscopo di giovedì 10 aprile 2025

Il significato della Luna piena in Bilancia domenica 13 aprile

Come sempre intorno alla Luna piena, che si ripete uguale a se stessa ogni anno più o meno nello stesso periodo, troviamo una diversa conformazione planetaria ed è proprio questa che gli astrologi devono imparare a decifrare. In questo caso, abbiamo da un lato Chirone, l'asteroide che rappresenta le ferite dalle quali riusciamo a guarirci, che si congiunge al Sole in Ariete: sembra dire che siamo noi stessi gli unici guaritori sui quali possiamo davvero contare.

Contemporaneamente, però già da diversi giorni c'è un allineamento di pianeti nel segno dei Pesci: Saturno, Venere, Mercurio e il Nodo Nord (un punto di intersezione, non un pianeta). Questo allineamento è sostenuto dal sestile di Urano e dal trigono di Marte. Questo significa che l'aspetto è ricco di energia, forza, potere dirompente e rivoluzionario del quale possiamo godere ovviamente, ma del quale dobbiamo imparare a fare nostri i valori forti del segno zodiacale dei Pesci. Empatia, compassione, comunione, spiritualità, attenzione reciproca sono elementi fondamentali perché questo grosso e importante triangolo diventi portatore di miglioramento ed evoluzione e non di distruzione sconsiderata.

Di nuovo, l'opposizione tra il Sole in Ariete e la Luna in Bilancia ci chiede di essere responsabili (il Sole in Ariete) di quelle che sono le emozioni nostre che mettiamo in campo nelle relazioni e, di conseguenza quelle degli altri che accogliamo.

Gli effetti della Luna piena in Bilancia segno per segno

Ecco quali sono gli effetti del plenilunio in Bilancia di domenica 13 aprile per tutti i segni zodiacali.

Ariete

Sei uno dei grandi protagonisti di questa Luna piena e, sul finire del lungo periodo con Marte a sfavore, direi che sei nella posizione giusta per poter ritrovare una stabilità nelle relazioni dove tu sei responsabile di te stesso ma anche attento agli altri e soprattutto non alla ricerca dell'imposizione sugli altri.

Toro

In queste giornate, non ti lascerai sfuggire nemmeno una dichiarazione d'amore, fosse anche rivolta ad una porzione del tuo dolce preferito. Quando si parla di gratitudine, tu sei un grande maestro.

Gemelli

Le grandi domande sono davvero tante in questo periodo e forse questa Luna piena ti servirà per dare la priorità a quelli che sono i tuoi veri desideri. La tua grande creatività farà il resto!

Cancro

Questo lungo periodo di Marte in sosta nel tuo segno zodiacale si chiude con un'eclissi che ti richiama all'ordine: dovresti avere imparato quanto sia importante trovare un equilibrio nelle relazioni che sia soddisfacente per entrambi. Promettimi che lo farai!

Leone

Tu che sei un segno zodiacale passionale e travolgente, adori la Luna piena e anche quel pizzico di follia nel quale tutti sembriamo completamente immersi.

Vergine

Nonostante la Luna piena non ti coinvolga più di tanto, saranno i pianeti nel segno zodiacale dei Pesci a darti particolari fastidio e che, proprio in questi giorni, risulteranno ancora più fastidiosi. Sei tu che guardi negli occhi la tua sfera emotiva.

Bilancia

Sai ovviamente la grande protagonista di questa Luna piena, ma direi anche che questa esplosione dei tuoi bisogni finalmente dichiarati ad alta voce avviene dopo un lungo periodo nel quale ti sei sentita schiacciata, messa in discussione, innervosita e stremata. Direi che è un ottimo modo per mettere un punto e a capo.

Scorpione

Non ti spaventa certo la Luna piena che non ti fa trattenere le emozioni: hai sempre più chiaro quanto saranno i tuoi valori e le tue energie a guidare il tuo futuro. Devi soltanto metterlo in pratica!

Sagittario

Sono tutti i pianeti nel segno dei Pesci che ti fanno riflettere in questi giorni: hai bisogno di limitare al minimo le energie che metti all'esterno per concentrarti sulla tua parte più intima e profonda.

Capricorno

Come segno cardinale, anche tu sei molto coinvolto da questa Luna piena che sembra chiederti di nuovo di trovare un equilibrio, ultimamente molto scosso, tra te e il resto del mondo. Forse hai bisogno di abbassare il senso di autorevolezza e chiedere abbracci sentiti.

Acquario

Di questa Luna piena godrai principalmente per le grandi energie, sia erotiche sia comunicative, che saprai aggiungere al tuo oroscopo dell'ultimo periodo. Hai tutto da guadagnare!

Pesci

I tanti pianeti nel tuo segno zodiacale, in un momento così di grandi emozioni, sembrano volerti far radicare ancora di più in quelli che sono i valori principali sui quali fondi la tua vita. Devi solo ricordarteli e continuare a perseguirli.