Arriva la Luna Piena Rosa domenica 13 aprile: a che ora vederla e perché si chiama Pink Moon Tra il 12 e il 13 aprile il cielo sarà impreziosito dalla meravigliosa Luna Piena Rosa, una "miniluna". Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi il plenilunio. Il fenomeno astronomico potrà essere seguito anche in diretta streaming grazie al Virtual Telescope Project.

A cura di Andrea Centini

Nella notte tra sabato 12 e domenica 13, esattamente alle 02:22, si verificherà il plenilunio di aprile 2025, la “Luna Piena Rosa” o Pink Moon. Il nome non ha nulla a che vedere col colore della Luna – che sarà sempre del solito giallino pallido – ma legato al tradizionale calendario lunare dei nativi americani; nello specifico, è un omaggio alla fioritura di una pianta selvatica nota come “muschio rosa” (Phlox subulata), i cui delicati fiori costellano i campi del Nord America in questo periodo dell'anno.

Luna Piena Rosa è solo uno dei tanti nomi popolari con cui è conosciuto il plenilunio di aprile. Come indicato da Almanac.com, infatti, le diverse tribù hanno assegnato diversi appellativi associati allo scioglimento del ghiaccio, alla migrazione degli animali o alla fioritura delle piante, tutti segni della primavera in corso. Per gli Algonchini, la tribù più numerosa e influente anche ai giorni nostri, è la Luna del ghiaccio che si rompe; per gli Oglala la Luna dell'apparizione dell'erba rossa; per i Tlingit la Luna delle piante e degli arbusti che gemmano; mentre per i Lakota è la Luna del ritorno delle anatre.

Oltre alla Luna Piena Rosa, che sarà anche una “miniluna” poiché la fase di plenilunio sarà raggiunta nei pressi dell'apogeo, cioè la massima distanza della Luna dalla Terra, il mese di aprile sarà ricco di altri spettacoli astronomici. Attorno al 24-25 aprile sarà visibile nel cielo serale la cometa di Pasqua – formalmente C/2025 F2 (SWAN) – appena scoperta: in questa intervista con l'astrofisico Gianluca Masi trovate tutti i dettagli su come e dove cercarla nel cielo nei prossimi giorni.

Tra l'anniversario della Liberazione e il 30 aprile si verificherà inoltre una serie di spettacolari congiunzioni astrali: come indicato nella rubrica “Il cielo del Mese” dell'Unione Astrofili Italiani (UAI) ci aspetta il triplo bacio tra Luna, Venere e Saturno il 25 aprile; il duetto Venere – Saturno all'alba di martedì 29 e quello tra la Luna e le Pleiadi al tramonto; e infine la congiunzione Luna – Giove di mercoledì 30. Da non perdere anche il picco massimo dello sciame meteorico delle Liridi tra il 21 e il 22 aprile.

A che ora vedere la Luna Piena Rosa domenica 13 aprile

Come indicato, la fase di plenilunio verrà raggiunta nel cuore della notte tra il 12 e il 13 aprile, esattamente alle 02:22 di domenica. Come spiegato dalla NASA, tuttavia, il disco lunare appare pieno ai nostri occhi per circa tre giorni (con quello dell'effettivo plenilunio al centro), pertanto già dalla sera di oggi e per tutta quella di domani, fino all'alba del 14, potremo ammirare uno spettacolo meraviglioso. A rendere peculiare questa Luna Piena Rosa il fatto che il plenilunio si verificherà a qualche ora di distanza dall'apogeo, la massima distanza della Luna della Terra a circa 406.000 chilometri (la Luna orbita in media a 384.000 chilometri da noi).

Come spiegato da Gianluca Masi, a causa di questa maggiore distanza “il satellite apparirà nel cielo circa il 6% più piccolo di una Luna piena media”. “Inoltre – prosegue lo scienziato – questa sarà la Luna piena più lontana e meno luminosa dell'anno (sebbene l'estinzione dovuta alla nostra atmosfera renda generalmente più deboli le Lune piene estive, basse sull'orizzonte nel cuore della notte; la Luna piena del 13 aprile 2025 è la meno luminosa dell'anno considerando la sua distanza dalla Terra, ma non l'assorbimento dovuto alla nostra atmosfera, che è un fattore ‘locale')”. Insomma, sarà meno brillante del solito, un po' più piccola e sicuramente non rosa, dato che il nome dei nativi americani non ha nulla a che vedere col colore, che sarà quello classico.

Credit: Gianluca Masi

La Luna alle 02:22 del 13 aprile si troverà nel cuore della costellazione della Vergine nel cielo meridionale (tra Sud e Sud Ovest) in congiunzione astrale con la stella Spica. Proprio nel momento esatto del plenilunio, per chi non potesse volgere gli occhi al cielo, sarà possibile ammirarla in diretta streaming grazie al Virtual Telescope Project, che riprenderà il satellite naturale della Terra grazie ai telescopi robotizzati siti nell'osservatorio di Manciano, nella Maremma toscana. La Luna tramonterà attorno alle 06:30 ora di Roma a Sud Ovest.

Perché la Luna Piena di domenica 13 aprile si chiama così

Come anticipato, il nome Luna Piena Rosa è dovuto al tradizionale calendario lunare dei nativi americani. A ciascun mese veniva assegnato un nome legato a un evento naturale particolarmente significativo per la vita della comunità, come fenomeni atmosferici, raccolti, fioriture e migrazioni di animali, oltre che a caccia e pesca. Per quello di aprile è stato deciso di omaggiare la fioritura di una piantina (alta una decina di centimetri) nota come flox strisciante o muschio rosa (Phlox subulata), appartenente alla famiglia delle Polemoniaceae. I sui piccoli e delicati fiori rosa sono in grado di tingere completamente il paesaggio di alcune aree rurali nordamericane; per i nativi americani era un segnale importante e positivo dell'arrivo della primavera, dopo i rigidissimi mesi del periodo invernale.

Quando ci saranno le prossime lune piene: il calendario 2025

Qui di seguito l'elenco con tutte le date, gli orari e i nomi del pleniluni che ci aspettano da maggio a dicembre 2025.

Luna Piena dei Fiori: 12 maggio 2025 – 18:56

Luna Piena delle Fragole: 11 giugno 2025 – 09:44

Luna Piena del Cervo: 10 luglio 2025 – 22:37

Luna Piena dello Storione: 9 agosto 2025 – 09:55

Luna Piena del Raccolto: 7 settembre 2025 – 20:09

Luna Piena del Cacciatore: 7 ottobre 2025 – 05:47 (Superluna)

Luna Piena del Castoro: 5 novembre 2025 – 14:19 (Superluna)

Luna Piena Fredda: 5 dicembre 2025 – 00:14 (Superluna)